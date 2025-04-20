شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 16 برو vs آيفون 15 برو: ما الفرق بينهما؟ والان مع تفاصيل الخبر

طرحت آبل مؤخرًا جهازي آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس، اللذين يقدمان تحسينات تقنية مقارنة بالجيل السابق، لكن على الرغم من هذه التحديثات، إلا أن الفوارق بين الهاتفين ليست كبيرة، خاصة أن سلسلة آيفون 15 برو تدعم بالفعل ميزات Apple Intelligence الجديدة، وهو ما يجعلها خيارًا مناسبًا للراغبين في اقتناء هاتف آيفون فئة "برو" دون التنازل كثيرًا عن الخصائص المتقدمة.

يأتي آيفون 16 برو بشاشة Super Retina XDR OLED بحجم 6.3 بوصة، مع معدل تحديث متكيف 120 هرتز، وتقنيات HDR10 وDolby Vision، وسطوع يصل إلى 2000 شمعة، في المقابل يعتمد آيفون 15 برو على شاشة OLED بنفس المواصفات تقريبًا، لكن بحجم أصغر يبلغ 6.1 بوصة.

المعالج والأداء

زود آيفون 16 برو بشريحة A18 Pro الأحدث من آبل، التي تتمتع بنوى أداء أسرع، بينما يعمل آيفون 15 برو بشريحة A17 Pro، كلا الهاتفين مزودان بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ومساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، ويدعمان نظام iOS 18.4 الجديد مع ميزات Apple Intelligence.

الكاميرات

يحمل كلا الهاتفين نظام كاميرا ثلاثي في الخلف، لكن مع اختلاف في المستشعرات.

ويحتوى آيفون 16 برو على مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة واسعة جدًا بنفس الدقة، وعدسة بيريسكوب تليفوتوجرافي بدقة 12 ميجابكسل.

أما آيفون 15 برو، فيأتي بعدسة رئيسية 48 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي 12 ميجابكسل، وعدسة واسعة جدًا 12 ميجابكسل والكاميرا الأمامية في الهاتفين متطابقة، بدقة 12 ميجابكسل.

البطارية والشحن

وقد تمت ترقية بطارية آيفون 16 برو لتصل إلى 3582 مللي أمبير، مقارنة ببطارية آيفون 15 برو التي تبلغ سعتها 3274 مللي أمبير، كما يدعم آيفون 16 برو الشحن اللاسلكي MagSafe بقوة 25 واط، بينما يكتفي آيفون 15 برو بـ 15 واط فقط.