شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل قد تضيف ميزات الذكاء الاصطناعى المُتأخرة إلى سيرى نهاية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيصل التحديث الكبير القادم من آبل لسيري، والذي يعتمد على ذكاء آبل، أخيرًا في النصف الثاني من عام 2025، وبينما أشارت تقارير سابقة إلى تأجيل تجربة سيري الجديدة إلى عام 2026، يُشير تقرير جديد لصحيفة نيويورك تايمز إلى أن الشركة لا تزال تُخطط لتقديم الإصدار المُتقدم من المساعد بحلول أواخر العام المُقبل.

وفي مؤتمر المطورين العالمي لعام 2024، عرضت آبل لمحة عما يُمكن أن يُصبح عليه سيري قريبًا - أذكى وأكثر تخصيصًا، وقادرًا على أداء مهام مُتقدمة عبر التطبيقات، ولكن منذ ذلك الحين، ظلّ الطرح الفعلي لهذه الإمكانيات موضع تساؤل، ومع ذلك، يُقال إن الشركة واثقة داخليًا من إطلاق التحديث في عام 2025.

سيكون سيري الجديد أكثر وعيًا بالسياق، وقادرًا على فهم التفاصيل الشخصية من جهازك - مثل تتبع وصفة طعام شاركها صديق، أو تذكر توصيات من الرسائل، أو استرجاع ملفات ورسائل بريد إلكتروني مُحددة، تُطلق آبل على هذا "السياق الشخصي"، وهو أحد ركائز تحوّلها المُرتقب في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويُعدّ جزء آخر من التحديث ما تُطلق عليه آبل اسم "الوعي على الشاشة"، بفضل هذا، ستتمكن Siri من قراءة ما يظهر على شاشتك والرد عليه، على سبيل المثال، إذا أرسل إليك أحدهم عنوانًا، يُمكن لـ Siri إضافته إلى جهة اتصال أو سحب الاتجاهات - دون الحاجة إلى نسخ التطبيقات أو تبديلها،

ومن المتوقع أيضًا تحكم أعمق في التطبيقات، تُخطط آبل للسماح لـ Siri بنقل الملفات، وإرسال المسودات، وتحرير ومشاركة الوسائط، وإدارة مجموعة مُتنوعة من المهام عبر تطبيقاتها الأصلية، مما يُمثل قفزة كبيرة مُقارنةً بقدرات Siri الحالية، وفي حين عُرضت ميزات الذكاء الاصطناعي هذه في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) ورُوّج لها بكثافة - حتى في مرحلة ما في إعلان تلفزيوني مُسرّب ظهرت فيه بيلا رامزي - لم تُقدّمها Apple للمستخدمين بعد، ولم يمرّ التأخير مرور الكرام، حيث تواجه Apple الآن دعاوى قضائية متعددة في كاليفورنيا بسبب الادعاءات الترويجية المتعلقة بهذه الميزات.

ومع ذلك، شهدت Siri بالفعل بعض الترقيات الصغيرة مؤخرًا، بما في ذلك واجهة مُعاد تصميمها، وتحسين التعرّف على الصوت، وخيار الكتابة إلى Siri، كما يُلمّح تكامل ChatGPT الذي أُعلن عنه في وقت سابق من هذا العام إلى الاتجاه الذي تتخذه Apple.

وعلى الرغم من أن الجدول الزمني قد تأخر عما كان متوقعًا في الأصل، يُشير التقرير إلى أن Apple بعيدة كل البعد عن تأجيل تحديث الذكاء الاصطناعي، إذا سارت الأمور كما هو مُخطط لها، فقد يرى مستخدمو iPhone Siri الجديد مع نظام التشغيل iOS 19 - أو في تحديث بعده بفترة وجيزة - في أواخر عام 2025.