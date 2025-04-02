تكنولوجيا: Samsung Galaxy Ring يصل إلى دولة جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الكشف عن حلقة Samsung Galaxy لأول مرة في يناير 2024، لكن تم إطلاقها الرسمي في شهر يوليو. ومع ذلك، لم يكن التوفر عالميًا على الفور.

وعلى عكس معظم أجهزة Samsung Mobile، شهدت الحلقة عملية طرح بطيئة في الأسواق المختلفة، مما جعلها واحدة من أكثر المنتجات تأخيرًا في الذاكرة الحديثة. ورغم ذلك، أكدت الشركة مؤخرًا أنها ستوفر الجهاز في 15 دولة إضافية بدءًا من فبراير.

والآن، في شهر أبريل، وصلت حلقة Galaxy أخيرًا إلى جنوب إفريقيا. يمكن شراؤها بسعر 7,999 راند جنوب أفريقي، أي ما يعادل حوالي 434 دولارًا أو 402 يورو وفقًا لأسعار الصرف الحالية. علاوة على ذلك، تقدم Samsung خصمًا بنسبة 20% عند شرائها مع هاتف Galaxy S25 حتى 30 أبريل.

تتوفر الحلقة في تسعة أحجام، تتراوح بين المقاسات 5 إلى 13 وفقًا لمقياس القياس الأمريكي. يمكنها العمل حتى 7 أيام بشحنة واحدة، كما أنها تتمتع بتصنيف مقاومة للماء حتى 10 أجهزة صراف آلي.

إضافةً إلى ذلك، يراقب مستشعر معدل ضربات القلب درجة حرارة الجلد، ويحلل أنماط النوم لتعزيز تتبع الصحة واللياقة.

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