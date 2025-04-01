شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل 5 ميزات جديدة فى iOS 18.4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن نحصل على ميزات Siri Apple Intelligence الجديدة في iOS 18.4 كما هو متوقع، لكن التحديث يتضمن بعض الإضافات الجديدة التي تستحق الترقية، وفيما يلى أفضل 5 ميزات نتطلع إليها، وإذا لم تكن تستخدم النسخة التجريبية، فيمكنك توقع الوصول إليها في أوائل أبريل.

الإشعارات ذات الأولوية

إذا كان لديك جهاز iPhone أو iPad يدعم Apple Intelligence، فإن iOS 18.4 يضيف دعمًا للإشعارات ذات الأولوية، وهي إحدى الميزات التي أعلنت عنها Apple عند تقديم Apple Intelligence في مؤتمر WWDC في يونيو 2024.

تعرض الإشعارات ذات الأولوية أهم رسائلك أولاً، مع إبرازها في قسم خاص على شاشة القفل. تستخدم Apple Apple Intelligence لتحديد الإشعارات التي تستحق الأولوية، وعادةً ما تكون إشعارات الرسائل هي التي يجب عرضها أو الرد عليها فورًا، ويتم تسليط الضوء على عمليات التسليم القادمة، على سبيل المثال، وكذلك الاجتماعات الجارية، وتنبيهات التقويم للأحداث القادمة في ذلك اليوم، والتذكيرات المستحقة، والرسائل التي تبدو بحاجة إلى رد سريع، مثل دعوة عشاء.

ويمكن تفعيل الإشعارات ذات الأولوية لجميع التطبيقات، أو إعدادها لكل تطبيق على حدة من قسم الإشعارات في تطبيق الإعدادات، وفي الإصدار التجريبي، لا تكون الإشعارات ذات الأولوية مُفعّلة افتراضيًا، ويجب تفعيلها، ولكن قد يتغير ذلك قبل إصدار iOS 18.4 للجمهور.

كما تُضيف Apple لغات جديدة إلى ‌Apple Intelligence‌ في iOS 18.4، بما في ذلك الفرنسية والألمانية والإيطالية والبرتغالية (البرازيل) والإسبانية واليابانية والكورية والصينية (المبسطة)، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية المترجمة لسنغافورة والهند.

تحديثات الذكاء البصري

لأجهزة iPhone 15 Pro، يُقدّم iOS 18.4 ميزة الذكاء البصري، وهي ميزة كانت مقتصرة سابقًا على طرازات iPhone 16، وفي البداية، اقتصرت ميزة الذكاء البصري على أجهزة iPhone المزودة بزر التحكم في الكاميرا، ولكن مع iPhone 16e، أضافت Apple خيار تنشيط زر الإجراء، وهو ما يُستخدم أيضًا في iPhone 15 Pro.

يمكن تنشيط ميزة الذكاء البصري بربطها بزر الإجراء، ولكن يوجد أيضًا قسم جديد لـ Apple Intelligence في مركز التحكم يتضمن زر "الذكاء البصري" كطريقة بديلة لتشغيلها، ويمكن أيضًا استخدام خيارات زر الإجراء ومركز التحكم لـ "الذكاء البصري" على طرازات iPhone 16، لذا إذا كان لديك iPhone 16 ولا يُعجبك الضغط مطولًا على زر "التحكم في الكاميرا" لتنشيط "الذكاء البصري"، فيمكنك الآن استخدام هذه البدائل.

رموز تعبيرية جديدة

يتوفر عدد من رموز الإيموجي الجديدة في نظام iOS 18.4، وهذا دائمًا ما يُثير إعجاب مُحبي الإيموجي. تشمل رموز الإيموجي الجديدة: انتفاخات تحت العينين، وبصمة الإصبع، وشجرة بلا أوراق، وجذر نباتي، وقيثارة، ومجرفة، وبقع رذاذ.

موسيقى محيطية

يحتوي نظام iOS 18.4 على زر تشغيل موسيقى محيطية يُمكن إضافته إلى مركز التحكم. يُمكنك الاختيار من بين أربع فئات صوتية مختلفة، وهي: النوم، والاسترخاء، والإنتاجية، والرفاهية. يؤدي اختيار إحدى فئات موسيقى المحيط إلى تشغيل مجموعة عشوائية من الأصوات أو الموسيقى من تلك الفئة.

لا يوجد تطبيق مُخصص لموسيقى المحيطية، ولا يُمكنك اختيار ما يتم تشغيله من مركز التحكم، ولكن إذا شغّلت فئة ثم نقرت على الجزيرة الديناميكية في الأعلى أو دخلت إلى أداة "التشغيل الآن"، يُمكنك تخطي الأغاني ورؤية اسم الأغنية المُشغّلة.

تنزيلات متجر التطبيقات

في نظام iOS 18.4، عند تنزيل تطبيق من متجر التطبيقات، يُمكنك إيقاف التنزيل مؤقتًا مباشرةً من قائمة التحديثات. إنه تغيير بسيط، ولكنه مفيد إذا كنت تواجه مشكلة ضعف الإشارة وتحتاج إلى القيام بشيء آخر أثناء تنزيل تطبيق.

مكافأة لمستخدمي Vision Pro: عناصر التحكم في وضع الضيف

أضافت Apple تطبيق iPhone لسماعة Apple Vision Pro في نظام iOS 18.4، ويمكن استخدامه لعرض معلومات حول Vision Pro، والعثور على محتوى لمشاهدته، وتنزيل التطبيقات على سماعة الرأس، بشكل عام، ليس مثيرًا للاهتمام.

ومع ذلك، هو خيار التحكم في وضع الضيف من جهاز iPhone أو iPad إذا كان شخص ما يستخدم Vision Pro، عندما يستخدم شخص آخر جهاز Vision Pro الخاص بك، ستظهر لك نافذة منبثقة على هاتفك الآيفون، من هناك، يمكنك اختيار التطبيقات والتجارب التي سيشاهدها هذا الشخص، ويمكنك استخدام وضع AirPlay لإرشاده خلال تجربة Vision Pro.