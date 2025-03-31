شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متغلطش غلطة الأمريكان.. كيف تنشئ محادثات جماعية على سيجنال بأمان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر تطبيق سيجنال الاخبار بعد ازمة البيت الأبيض الأخيرة، بعدما تم تسريب معلومات تفيد بأن ترامب والقادة بالولايات المتحدة قد استخدموا التطبيق في التخطيط للهجمات الامريكية الأخيرة على الحوثيين باليمن، حيث يتوفر تطبيق Signal على نظامي Android وiOS، بالإضافة إلى جميع أنظمة تشغيل سطح المكتب تقريبًا، بما في ذلك Windows وmacOS، المحادثات مع اصدقائك من خلال انشاء حساب باستخدام رقم هاتفك أو اسم مستعار.

وإذا إردت انشاء دردشة جماعية دقيقة وصحيحة على سيجنال، حتى لاتكرر الأخطاء التي ارتكبها المسؤولون الأمريكان، وتسبب في أزمة كبيرة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1.اضغط على أيقونة الإنشاء أعلى الواجهة.

2.اختر مجموعة جديدة.

3.أضف المشاركين باختيار أسمائهم من قائمة جهات الاتصال، أو بإدخال اسم المستخدم أو رقم الهاتف.

4.أضف اسمًا لمجموعتك (وصورة شخصية إن شئت).

5.إذا كانت محتويات المجموعة شديدة الحساسية، فقد ترغب في تفعيل ميزة الرسائل المختفية وتحديد مدة انتهاء الصلاحية.

6.أثناء إضافة مشاركين جدد إلى المجموعة، تأكد من إضافة الأشخاص المناسبين.

7.أقترح أيضًا استخدام ميزة الأذونات في تطبيق Signal لتحديد من يمكنه دعوة أشخاص إلى دردشتك.

8.افتح دردشتك الجماعية واضغط على اسم المجموعة لعرض إعدادات الدردشة.

9.مرر للأسفل واختر الأذونات.

10.ضمن "إضافة أعضاء"، اضغط على "المسؤولون فقط".

ومن إحدى طرق انضمام أي شخص إلى دردشتك الجماعية هي من خلال رابط المجموعة أو رمز الاستجابة السريعة. لمزيد من الأمان، يمكنك ضبطها بحيث يوافق المسؤولون على دعوات رابط المجموعة قبل أن يتمكن المدعو من الانضمام.