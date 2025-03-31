شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تسترخى وتقلل توترك باستخدام Apple Watch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد ساعة Apple Watch فى خفض شعورك بالتوتر والقلق، لأنها تحمل مزايا صحية هامة مثل مستشعر معدل ضربات القلب، وتطبيق تخطيط القلب، وإشعارات معدل ضربات القلب، وتتبع النشاط، بجانب ذلك فهي تُعدّ مصدرًا عمليًا للاسترخاء بطرق مُتنوّعة.

وتوفر ساعة Apple Watch 4 طرق للاسترخاء على النحو التالي:

تطبيق Mindfulness

يُضمّن نظام watchOS تطبيق Mindfulness والذى كان يُعرف سابقًا بتطبيق Breathe، ويتضمن التطبيق ثلاثة خيارات State of Mind، وReflection، وBreathe فهذا التطبيق مُصمّم بإتقان، يستخدم تقنية مُجرّبة لتقليل التوتر ومساعدتك على الاسترخاء.

وتستخدم جلسات Breathe لتعاونك على التنفس بهدوء لخفض التوتر مع تسجيل معدل ضربات القلب، كما تستخدم جلسات Reflect سؤالًا لمساعدتك على تركيز طاقتك.

وأكد التقرري أنه بتغيير معدل ونمط تنفسنا، يُمكننا تحفيز الجهاز العصبي السمبتاوي في الجسم، وتحفيز استجابة مُهدئة، تُقلل من مُعدّل ضربات القلب، وضغط الدم، وتوتر العضلات، وهذا ما تعكف اليه ساعة من خلال تتبع حالتك المزاجية Apple Watch مع نظام التشغيل watchOS 10.

تطبيقات التأمل مع ساعة Apple Watch

للتعمق أكثر في مجال اليقظة الذهنية، تتوفر بعض تطبيقات التأمل الرائعة على ساعة Apple Watch اثنان من أكثرها تطورًا وفعالية هما Headspace وCalm، حيث يتيح كلاهما ميزة التأمل بشكل مجاني للمستخدمين.

كما تتيح لك ساعة Apple Watchممارسة اليوجا، حيث يمكنك استخدام تطبيق التمارين الرياضية الأصلي على ساعة Apple Watch لتتبع تمارين اليوجا أو تمارين العقل والجسم، والقيام بسلسلة من تمارين التمدد المفيدة لجسمك .