شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل الكسوف الشمسى فى آخر أيام رمضان.. يحدث غدا ولن تراه مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد سماء الأرض غدا السبت الموافق 29 مارس، كسوف شمسي جزئي مظلم، بل سيكون كسوفًا جزئيًا مرئيًا في ساعات الصباح الباكر في أجزاء من نصف الكرة الشمالي لكن لن تراه مصر ولن تشعر به.

والكسوف الجزئي ليس بضخامة الكسوف الكلي، فلن تحجب الشمس تمامًا، ولأن الكسوف سيحدث في أماكن عديدة أثناء شروق الشمس.

متى يمكنك مشاهدة هذا الكسوف الجزئي للشمس؟



سيكون الكسوف الجزئي للشمس مرئيًا في مناطق من نصف الكرة الشمالي، وسيكون مرئيًا عند شروق الشمس في شرق أمريكا الشمالية وغروبها في سيبيريا، روسيا، أما في أوروبا، فيمكن رؤيته حوالي منتصف الصباح، ولن يُرى أي كسوف غرب تورنتو، كندا، وواشنطن العاصمة في أمريكا الشمالية.

على سبيل المثال، لن تشهد معظم أنحاء أوروبا سوى حجب بنسبة 20% تقريبًا (باستثناء جرينلاند وأيسلندا)، بينما سيشهد أقصى شمال شرق الولايات المتحدة تغطية تصل إلى 89% من الشمس.

وسيبدأ الكسوف في الساعة 5:26 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ولكن نظرًا لأن ذلك يحدث قبل شروق الشمس، حيث سيتم حجب 1.2 في المائة فقط من الشمس عند الساعة 6:59 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

وتصل الشمس في الوقت الحالي لذروة نشاطها الشمسي، مما يعني أن نجمنا في ذروة دورته الشمسية التي تستمر 11 عامًا.



وقد حدد العلماء أن الشمس بلغت أعلى مستوى من النشاط الشمسي في أكتوبر 2024، وسيستمر هذا لمدة عام تقريبًا، و هذا يعني أنه قد تظهر بقع شمسية على سطح الشمس عند حدوث الكسوف.