شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعمل على تطوير ساعات Apple Watch بكاميرات مدمجة لدعم ميزات الـ AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة أبل على تطوير طرازات مستقبلية من Apple Watch تحتوي على كاميرات مدمجة، بهدف دعم ميزات الذكاء الاصطناعي وتحويل الساعة الذكية إلى جهاز أكثر تطورًا.

وفقًا لتقرير الصحفي مارك غورمان في النشرة الإخبارية Power On، فإن الشركة تخطط لإضافة الكاميرات إلى الإصدارات العادية من الساعة، بالإضافة إلى طراز Ultra، مع توقعات بإطلاقها في عام 2027.

ميزات الذكاء الاصطناعي وتقنية “الرؤية الذكية”

سيتيح دمج الكاميرات في Apple Watch للمستخدمين الوصول إلى ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل “الرؤية الذكية” (Visual Intelligence)، التي تتيح تحليل الصور وتوفير معلومات فورية عن أي شيء يتم توجيه الكاميرا نحوه.

موقع الكاميرا في التصميم الجديد

بحسب التقرير، ستختلف مواقع الكاميرا حسب الطراز:

• Apple Watch Series: قد يتم دمج الكاميرا داخل الشاشة.

• Apple Watch Ultra: من المتوقع أن تكون الكاميرا مثبتة على جانب الجهاز.

كاميرات في سماعات AirPods أيضًا

إضافةً إلى الساعات، تعمل أبل أيضًا على تطوير سماعات AirPods بكاميرات مدمجة لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها في نفس الفترة تقريبًا مع الساعات الجديدة.

هذا التحديث الجديد قد يفتح الباب أمام استخدامات أوسع للساعات الذكية، مما يجعلها أكثر تفاعلية وذكاءً من أي وقت مضى، وهو ما قد يُحدث ثورة في عالم الأجهزة القابلة للارتداء.