شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قطعة من تاريخ التكنولوجيا.. بيع كمبيوتر Apple-1 النادر بـ375 ألف دولار في مزاد تاريخي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حدث فريد من نوعه، تم بيع كمبيوتر Apple-1، أحد أوائل الحواسيب التي صممها ستيف جوبز وستيف وزنياك، مقابل 375,000 دولار في مزاد حديث، ما يعادل أكثر من 375 ألف دولا.

ويعد هذا الكمبيوتر قطعة نادرة من تاريخ التكنولوجيا، حيث يمثل بداية شركة أبل ويعتبر محطة بارزة في تطور الحوسبة الحديثة.

تفاصيل المزاد والتقييم الاستثنائي للجهاز

تم بيع الكمبيوتر خلال مزاد “ستيف جوبز وثورة أبل” الذي نظمته دار المزادات RR Auction، والذي تضمن مجموعة من العناصر النادرة المتعلقة بتاريخ شركة أبل.

وحصل هذا الجهاز النادر، الذي يحمل الرقم #91 في سجلات Apple-1، على تقييم “استثنائي” 8.0 من 10 نظرًا لحفاظه على حالته الأصلية، كما احتفظ بالكثير من مكوناته الأصلية، بما في ذلك الدوائر المتكاملة التي ظلت واضحة ومحددة بشكل جيد. وقام كوري كوهين، خبير المنتجات القديمة من أبل، بترميم الجهاز بعناية وإعادته إلى حالة تشغيلية كاملة، مما عزز قيمته بشكل كبير.

وكان الجهاز مصحوبًا بدليل مستخدم أصلي يحتوي على ملاحظات مكتوبة بخط اليد تشير إلى مؤسسي أبل، مما جعله أكثر تميزًا.

وعلق بوبي ليفينغستون، نائب الرئيس التنفيذي في RR Auction، على أهمية هذا الجهاز بقوله: "امتلاك جهاز Apple-1 لا يعني فقط امتلاك جهاز كمبيوتر، بل هو امتلاك قطعة من التاريخ، واتصال مباشر بالرؤية الثورية لستيف جوبز وستيف وزنياك والفريق الرائد الذي غيّر مسار التكنولوجيا".

Apple-1: بداية أبل في عام 1976

تم إطلاق Apple-1 في عام 1976 كأول منتج لشركة Apple Computer Company، وكان يباع في ذلك الوقت بسعر 666.66 دولارًا فقط، وتم تصنيع حوالي 200 وحدة يدويًا، بيع منها 175 وحدة لعشاق التكنولوجيا والمبرمجين الهواة.

وتميز Apple-1 عن بقية الحواسيب في ذلك العصر بوجود لوحة دوائر جاهزة للتشغيل، في حين أن معظم الحواسيب الأخرى كانت تتطلب تجميعًا يدويًا معقدًا. ومع ذلك، كان لا يزال بحاجة إلى مزود طاقة خارجي ولوحة مفاتيح وشاشة ليعمل بشكل كامل.

وقد استخدم العديد من المشترين أغلفة خشبية أو من البلاستيك الشفاف لحماية الجهاز، لأنه كان يباع على شكل لوحة إلكترونية فقط بدون غلاف خارجي.

من حيث المواصفات، كان Apple-1 يعمل بمعالج MOS MCS6502، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 كيلوبايت، قابلة للتوسيع إلى 8 كيلوبايت، وكان يعتمد على أشرطة الكاسيت لتخزين البيانات، ولم يدعم الأحرف الصغيرة أو وظيفة الحذف، مما جعل تصحيح الأخطاء أمرًا معقدًا، ورغم هذه القيود، كان Apple-1 يمثل قفزة نوعية في عالم الحوسبة الشخصية.

مقتنيات أبل النادرة الأخرى التي بيعت في المزاد

إلى جانب Apple-1، تضمن المزاد العديد من المقتنيات التاريخية النادرة المرتبطة بشركة أبل، من بينها:

• شيك موقع من ستيف جوبز من عام 1976، بيع بمبلغ 112,054 دولارًا، بينما بيع شيك آخر من نفس العام مقابل 62,500 دولار.

• هاتف iPhone من الجيل الأول بسعة 4 جيجابايت في عبوته الأصلية المختومة، بيع بسعر 87,514 دولارًا.

• كمبيوتر Apple Lisa النادر المزود بمحركات “Twiggy”، وهو أحد أوائل أجهزة أبل التي اعتمدت على واجهة رسومية، بيع بمبلغ 56,818 دولارًا.

• نماذج أولية لحواسيب Macintosh المبكرة بالإضافة إلى بطاقات عمل قديمة لستيف جوبز، والتي كانت متاحة أيضًا للمزايدة.

يؤكد هذا المزاد على الأهمية التاريخية لأجهزة أبل القديمة، والتي لا تزال تثير اهتمام عشاق التكنولوجيا والمستثمرين على حد سواء. بيع Apple-1 بمثل هذا السعر المرتفع يعكس التأثير العميق لشركة أبل على صناعة التكنولوجيا، ويدل على أن إرث ستيف جوبز وستيف وزنياك لا يزال حاضرًا وبقوة في عالم التكنولوجيا الحديثة.