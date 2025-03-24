تكنولوجيا: Honor تكشف عن Pad X9a اللوحي المتوسط بشاشة 120 هرتز وأربع مكبرات صوت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Honor عن جهاز Pad X9a، وهو إصدار جديد من Honor Pad X9 يأتي بتحسينات في الأداء والصوت. يستمر الجهاز في تقديم شاشة IPS بحجم 11.5 بوصة ودقة 2508 × 1504 بكسل، مع نسبة تباين 1:1500 وسطوع أقصى يبلغ 400 نتس.

كما يدعم الجهاز معدل تحديث 120 هرتز، مع إمكانية خفضه إلى 90 هرتز أو 60 هرتز بناءً على المحتوى المعروض، مما يساعد في تقليل استهلاك الطاقة.

ووفقًا لما تروّج له Honor، يعد Pad X9a خيارًا مثاليًا لمشاهدة الفيديو، بفضل مكبراته الصوتية الأربعة التي تدّعي الشركة أنها توفر ضعف مستوى الصوت التقليدي مع أداء صوتي أقوى وتأثير صوت محيطي واضح.

كما توضح الشركة أن الجهاز مناسب أيضًا للاستخدامات التعليمية. ومع ذلك، فإن معالج Snapdragon 685 قد يكون محدودًا في تشغيل التطبيقات التي تتطلب قدرة حوسبية عالية، على الرغم من أن Honor زوّدته بذاكرة 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت، مما يساعد في تحسين الأداء.

تم تصميم Pad X9a بهيكل معدني نحيف بسماكة 6.77 ملم، ويحتوي على بطارية 8300 مللي أمبير في الساعة يمكن شحنها عبر منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 35 واط.

أما على مستوى التصوير، فتوجد كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 مدمجة في حافة الشاشة، بينما تأتي الكاميرا الخلفية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة f/2.0 داخل وحدة مربعة تضم أيضًا فلاش LED على شكل حلقة.

يدعم الجهاز تقنيات Wi-Fi 5 وBluetooth 5.1، ويعمل بواجهة MagicOS 9.0 المبنية على أندرويد 15. لم تعلن Honor حتى الآن عن السعر أو موعد التوافر، لكن يمكن العثور على المزيد من التفاصيل على الصفحة الرسمية للمنتج.

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