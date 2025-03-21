شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على نسبة إضاءة القمر فى سماء الليل والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 21 يومًا، وهو في مرحلة الأحدب المتناقص من دورته القمرية، حيث يكون مضاء بنسبة 60%، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، حيث إنه في بعض الليالي، عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وأحيانًا يكون مجرد ضوء فضي.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإن هذه التغيرات في المظهر هي مراحل القمر، حيث إنه أثناء دوران القمر حول الأرض، يمر بثماني مراحل مميزة، وتحدث المراحل الأربع الرئيسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر هو أبهى صوره.

ستكون المرحلة التالية من مراحل القمر هي "الربع الأخير"، حيث سيحدث ذلك غدا يوم السبت 22 مارس، وخلال هذه المرحلة، سيظهر النصف الأيسر فقط من القمر مضاءً، كما يُرى من الأرض.