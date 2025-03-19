انت الان تتابع خبر 25 يومًا وتنتهي مهلة ترامب.. هل يتحول "تيك توك" الى تطبيق امريكي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لكن مع استلام ترامب للمنصب في 20 يناير أي في اليوم التالي لايقاف التطبيق، تم منح الشركة الصينية المالكة للتطبيق 75 يوما لتنظيم صفقة بيع التطبيق لشركة أمريكية او دخول اسهم أمريكية لامتلاك التطبيق، وذلك بعد مخاوف أمريكية من تجسس صيني محتمل على البيانات الامريكية.



وينتهي موعد الـ75 يوما في 4 ابريل المقبل، لكن نائب الرئيس الأمريكي دي جي فانس، بدا "متفائلا بإبرام صفقة للحفاظ على تشغيل تيك توك في الولايات المتحدة بحلول الموعد النهائي في أوائل أبريل".

وأضاف فانس ”من شبه المؤكد أن يكون هناك اتفاق رفيع المستوى، أعتقد أنه يُبدّد مخاوفنا المتعلقة بالأمن القومي، ويسمح بوجود مؤسسة تيك توك أمريكية متميزة".

وفي الوقت نفسه، قال ترامب إن هناك أربعة عروض جيدة على الطاولة لعمليات التطبيق في الولايات المتحدة ، فيما تشير التقارير الى ان شركة اوراكل، هي الشريك المحتمل والمفضل لحكومة ترامب في المشروع ، وذلك نظرا لعلاقة ترامب بالرئيس التنفيذي لشركة أوراكل، لاري إليسون، وهي أيضًا الشركة التي حاول ترامب سابقًا بيع عمليات تيك توك الأمريكية لها في عام ٢٠٢٠.

يبدو إذن أن تطبيق تيك توك سيظل متاحًا في الولايات المتحدة، في نهاية المطاف، في إطار شراكة بين أوراكل وشركتها الأم الصينية، لكن من غير الواضح بعد كيف ستسير الأمور.