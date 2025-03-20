انت الان تتابع خبر الأمن النيابية تحذر من "الحرب الناعمة" لترامب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال القدو في تصريح للسومرية نيوز، ان " العلاقة مع واشنطن تحتاج الى المزيد من العمل لتوضيح وجهات النظر لدى الحكومة"، مشيرا الى ان "العراق هو جزء من المنظومة الاقليمية التي تشهد توترات منذ سنوات عديدة وتحولات في بعض الحكومات".وتابع، ان " العمل والتنسيق يجب ان يكون مع جميع الجهات الخارجية المؤثرة والتي تعتبر لاعباً أساسيا في رسم السياسة العالمية".

وأشار الى انه " على الحكومة العراقية ان تتفهم كيفية التعامل مع سياسية ترامب التي تعتمد على ادوات الحرب الناعمة"، مستدركا بالقول "سياسة ترامب تعتمد على الحرب الناعمة اما سياسة بايدن هي سياسة الحرب الصلبة".

ويستمر الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بسياسة التهديد والوعيد (الحرب الناعمة) مع جميع دول العالم من خلال فرض الرسوم، واستخدام سياسة الضغوط القصوى على بعض الدول، فضلا ان استخدامه للأخيار العسكري وشن الهجمات مع الدول التي لا تنصاع الى رغابته بحسب مراقبين".