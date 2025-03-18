تكنولوجيا: هل ستكون لعبة GTA 6 المنتظرة أغلى لعبة على الإطلاق؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ إطلاق المقطع الترويجي الأول للعبة GTA 6، الذي حصد أكثر من 245 مليون مشاهدة ليصبح أحد أكثر مقاطع الألعاب مشاهدة على الإطلاق، لم تكن هناك لعبة أخرى تحظى بمثل هذا الترقب الشديد. بينما ينتظر المعجبون المزيد من التفاصيل حول طريقة اللعب وموعد الإصدار المحتمل، يبرز سؤال رئيسي: كم سيكلف سعر GTA 6؟ قد يكون تسريب سعر حديث قد قدم الإجابة بالفعل.

ظهرت لعبة GTA 6 لفترة وجيزة للحجز المسبق على موقع Brack.ch، وهو بائع تجزئة سويسري موثوق، بسعر 99 فرنكًا سويسريًا (حوالي 110 دولارات أمريكية). تمت إزالة القائمة بعد فترة قصيرة، لكن موضوعًا على Reddit وثّق التسريب قبل اختفاء الصفحة. لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا السعر الفعلي أم مجرد سعر مؤقت.

على الرغم من أن التسريب لم يُؤكد بعد، فإن سعر 100 دولار لـ GTA 6 لن يكون غير منطقي. سبق أن توقع مايكل داوس، مدير النشر في Larian Studios (Baldur’s Gate 3)، أن أسعار الألعاب الكبرى قد ترتفع إلى ما بين 80 و100 دولار. إذا حددت Rockstar هذا السعر، ستكون أول ناشر يفعل ذلك، مما قد يؤثر على صناعة الألعاب بأكملها ويشجع الآخرين على السير على نفس النهج.

انقسمت آراء مجتمع اللاعبين على Reddit حول السعر المحتمل لـ GTA 6. يراه الكثيرون مبالغًا فيه وغير مستعدين لدفع هذا المبلغ ما لم تقدم اللعبة محتوى كافيًا. يخطط بعضهم لانتظار الخصومات، بينما يفكر آخرون في تخطي الشراء تمامًا أو اللجوء إلى القرصنة.

في المقابل، يرى المؤيدون أن التضخم يبرر زيادة السعر، وأن GTA 6 مشروع ضخم وعالي الجودة يستحق التكلفة. يعتقد الكثيرون أن اللعبة ستحقق مبيعات هائلة بغض النظر عن السعر، نظرًا لكونها واحدة من أكثر العناوين المنتظرة على الإطلاق. علاوة على ذلك، إذا قدمت اللعبة محتوى يضاهي GTA 5 أو Red Dead Redemption 2، فقد يدعم وقت اللعب الطويل تبرير السعر المرتفع.

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