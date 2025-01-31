شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تضيف دعم هواتف آيفون لتكامل قائمة ابدأ فى ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت عن بدء اختبار ميزة جديدة تتيح لمستخدمي آيفون الوصول إلى هواتفهم مباشرة من قائمة ابدأ في ويندوز 11، بعد أن كانت هذه الميزة متاحة سابقًا لمستخدمي أندرويد فقط.

يمكن الآن لمستخدمي آيفون إجراء المكالمات واستقبال الرسائل والوصول إلى ملفاتهم من خلال الكمبيوتر، مما يعزز تجربة مشاركة الملفات بين الأجهزة بشكل أسهل.

تفاصيل الميزة الجديدة

وفقًا لمايكروسوفت، فإن هذه الميزة متاحة حاليًا للمستخدمين المشتركين في برنامج Windows Insider الذين يقومون بتشغيل إصدار Insider Preview Build 4805 أو أعلى من نظام ويندوز 11، إلى جانب إصدار Phone Link 1.24121.30.0 أو أعلى.

المتطلبات الأساسية لاستخدام الميزة:

جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 11 مع دعم Bluetooth LE.

تسجيل الدخول إلى الكمبيوتر باستخدام حساب مايكروسوفت.

تحديث تطبيق Phone Link إلى أحدث إصدار.

ما الفوائد التي توفرها هذه الميزة؟

الوصول إلى الهاتف من قائمة ابدأ: يمكن لمستخدمي آيفون الآن رؤية هواتفهم مباشرة من قائمة ابدأ على الكمبيوتر.

مراقبة حالة البطارية والاتصال: يمكن التحقق من مستوى البطارية وحالة الاتصال للهاتف من الكمبيوتر.

إدارة الرسائل والمكالمات: يمكن استقبال المكالمات والرسائل النصية والرد عليها مباشرة من الحاسوب.

مشاركة الملفات بسهولة: تسهّل الميزة الجديدة نقل الملفات بين الكمبيوتر والهاتف بسلاسة أكبر.

ميزة جديدة لمشاركة الملفات في ويندوز 11

إلى جانب دعم آيفون، تختبر مايكروسوفت أيضًا واجهة جديدة لمشاركة الملفات في ويندوز 11.

وفقًا لتقارير حديثة، سيتمكن المستخدمون من سحب الملفات من مستكشف الملفات إلى الحافة العلوية للشاشة، مما يؤدي إلى ظهور درج يحتوي على خيارات المشاركة.

يمكن للمستخدمين بعد ذلك إفلات الملفات على التطبيق المطلوب لإرفاقها تلقائيًا.

متى سيتم إطلاق الميزة للجميع؟

تخطط مايكروسوفت لإطلاق هذه الميزات رسميًا في الإصدارات المستقرة القادمة من ويندوز 11 خلال الأشهر المقبلة، مما يجعل التواصل بين أجهزة الكمبيوتر وهواتف آيفون أكثر سلاسة من أي وقت مضى.