دخول الكرقل .. فتح الطريق القومي (الدلنج -كادقلي)

بدخول القوات المسلحة والقوات المساندة لها صباح الأحد الي مدينة الكرقل الاستراتيجية يفك الحصار جزئياً على مدن الولاية الرئيسية بجنوب كردفان-جبال النوبة، ويفتح الطريق القومي (الدلنج -كادقلي) من الناحية الجنوبية تبقت محطات محددة فقط وسيكون كل الطريق سالك من الخرطوم-كادقلي وتعود الحياة الى طبيعتها، الف مبروك الشعب السوداني وقواته المسلحة وكل القوى الوطنية السياسية والمجتمعية. مبارك اردول

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