شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن الإصدار التجريبى الأول iOS 18.4 Beta 1 والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت آبل الإصدار التجريبي الأول من iOS 18.4 للمطورين، وهو يأتي بعدد من التحسينات والتحديثات الجديدة، رغم غياب بعض ميزات Apple Intelligence التي كانت منتظرة، ومع ذلك هناك مجموعة من الإضافات التي قد تكون مفيدة للمستخدمين.

واحدة من الميزات البارزة في هذا الإصدار هي الإشعارات ذات الأولوية، والتي تعتمد على Apple Intelligence لعرض الإشعارات الأهم أولًا في قسم مخصص على شاشة القفل، كما يمكن تفعيل الميزة من خلال الإعدادات، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على تجربة إشعارات أكثر تنظيمًا وتركيزًا.

شهد تطبيق Image Playground إضافة نمط جديد يُدعى "Sketch"، لينضم إلى الأنماط السابقة "Animation" و"Illustration"، وكان هذا النمط متاحًا سابقًا في Image Wand، لكنه أصبح الآن جزءًا من خيارات التخصيص في Image Playground، بالإضافة إلى ذلك قامت آبل باستبدال سمة "Winter Holidays" بسمة "Spring"، في خطوة تعكس التحديثات الموسمية المستمرة التي تجريها الشركة.

أضافت آبل دعمًا لعدة لغات جديدة، منها الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، البرتغالية "البرازيل"، الإسبانية، اليابانية، الكورية، والصينية، كما تم تقديم دعم للغة الإنجليزية بلهجات محلية مخصصة للهند وسنغافورة، مما يتيح تجربة أكثر تخصيصًا للمستخدمين في تلك المناطق.

ميزة جديدة أخرى في التحديث هي قسم الطعام في Apple News+، حيث يمكن لمشتركي الخدمة الوصول إلى آلاف الوصفات، والقصص المتعلقة بالمطاعم، ونصائح التغذية الصحية، ومحتوى مميز من ناشرين عالميين مثل Allrecipes وBon Appétit وSerious Eats.

كما يتضمن القسم الجديد وضعًا للطهي يُسمى "Cook Mode"، والذي يوفر إرشادات خطوة بخطوة لمساعدة المستخدمين أثناء إعداد الطعام.

بالنسبة لمحبي الموسيقى والاسترخاء، أضافت آبل ميزة جديدة تُعرف بـ "Ambient Music"، والتي توفر أربع فئات صوتية مختلفة: النوم، الاسترخاء، الإنتاجية، والرفاهية.

كذلك يمكن للمستخدمين إضافة كل فئة إلى مركز التحكم بشكل منفصل، وتشغيل أصوات مهدئة من خلال لمسة واحدة، وعلى الرغم من عدم القدرة على اختيار المقطوعات يدويًا، يمكن التحكم بالمحتوى عبر الـDynamic Island أو أداة "Now Playing".

وشهد تطبيق البريد الإلكتروني في iPadOS 18.4 تحسينات جديدة من خلال تصنيف البريد الوارد إلى فئات مختلفة، مثل الرسائل الأساسية، الطلبات، العروض، والنشرات الإخبارية، هذه الميزة كانت متاحة في iOS 18.2 على آيفون، لكنها أصبحت الآن متوفرة على الآيباد أيضًا، مما يجعل إدارة البريد أسهل وأكثر تنظيمًا.

تم تحسين مؤشرات الخصوصية، حيث تم نقل النقاط التي تظهر عند استخدام الكاميرا أو الميكروفون إلى اليسار، وأصبحت أكثر وضوحًا من خلال خلفية سوداء، مما يسهل على المستخدمين معرفة متى يتم الوصول إلى أجهزتهم.

تشمل التحديثات الأخرى تحسينات على Apple Maps، حيث أصبح بإمكان المستخدمين اختيار لغة مفضلة داخل الإعدادات، إلى جانب إضافة أدوات جديدة لتطبيق Podcasts تتيح عرض المكتبة أو العروض التي يتابعها المستخدم مباشرة من الشاشة الرئيسية.

كما حصل تطبيق Wallet على دعم مبدئي لبطاقات الهوية الرقمية اليابانية My Number Card، والتي سيتم دمجها رسميًا بحلول ربيع 2025.

بالنسبة لمستخدمي CarPlay، لاحظ البعض ظهور صف ثالث من الأيقونات على الشاشة الرئيسية، وهو تغيير قد يحسن تجربة الاستخدام. وفي الوقت نفسه، حصل تطبيق Shortcuts على إجراء جديد يسمح للمستخدمين بفتح محادثة محددة داخل تطبيق الرسائل مباشرة.

قدمت آبل خيارًا جديدًا يتيح للمستخدمين تعيين تطبيق ترجمة افتراضي ضمن الإعدادات، بالإضافة إلى إمكانية اختيار تطبيق ملاحة افتراضي داخل الاتحاد الأوروبي، في إطار التعديلات التي تجريها الشركة على خيارات التطبيقات الافتراضية.

من المتوقع أن يتم إصدار iOS 18.4 بشكل رسمي للعامة في أبريل 2025.