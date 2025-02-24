شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استخدام "جوجل جيميني" دون فتح الهاتف.. كيف تفعل ذلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

أصبح بإمكان مستخدمي أندرويد الآن الوصول إلى جوجل جيميني مباشرة من شاشة القفل، مما يتيح تنفيذ العديد من المهام دون الحاجة إلى إلغاء قفل الهاتف، يمكن للمساعد الذكي ضبط التذكيرات، معرفة حالة الطقس، التحكم في الأجهزة الذكية، وغير ذلك بسهولة وسرعة.

إذا كنت تستخدم مساعد جوجل على شاشة القفل من قبل، فقد يكون هذا التحديث متاحًا لديك بالفعل، وإذا لم يكن مفعلا بعد، يمكنك إعداده بخطوات بسيطة.

كيفية تفعيل "جوجل جيميني" على شاشة القفل

لتتمكن من استخدام جيميني دون فتح هاتفك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق جيميني على هاتفك الأندرويد.

اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.

انتقل إلى الإعدادات > جيميني على شاشة القفل.

فعل خيار "استخدام جيميني دون فتح الهاتف".

بمجرد تفعيل هذه الميزة، يمكنك الوصول إلى جيميني دون الحاجة إلى إدخال رمز المرور أو استخدام بصمة الإصبع.

كيفية تشغيل "جيميني" من شاشة القفل

بعد تفعيل الميزة، يمكنك تشغيل جيميني بعدة طرق دون فتح هاتفك:

قول "Hey Google" – الطريقة الأسهل لاستخدامه دون لمس الهاتف.

الضغط مطولا على زر الطاقة – متاح على هواتف بيكسل وبعض أجهزة أندرويد الأخرى.

استخدام طريقة التنشيط المعتادة – مثل السحب من الزاوية أو الضغط على زر المساعد حسب إعدادات هاتفك.

بمجرد فتح جيميني، يمكنك إصدار الأوامر أو طرح الأسئلة كما تفعل مع مساعد جوجل التقليدي.

ما الذي يمكنك فعله دون فتح الهاتف؟

يتيح جيميني تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام السريعة مباشرة من شاشة القفل، مثل: ضبط التذكيرات، عرفة حالة الطقس، البحث عن الأماكن القريبة، التحكم في الأجهزة الذكية، ظبط المنبهات والمؤقتات، التحكم في الوسائط، كذلك يعد جيميني أداة مثالية للمساعدة دون استخدام اليدين، خاصة أثناء القيادة، الطهي، أو الانشغال بمهام أخرى.

ما الذي لا يزال يتطلب فتح الهاتف؟

رغم أن جيميني يمكنه التعامل مع العديد من المهام، إلا أن بعض الإجراءات لا تزال تتطلب فتح الهاتف لحماية الخصوصية، مثل:

الوصول إلى المحتوى الشخصي (مثل المواعيد، الرسائل، البريد الإلكتروني).

تنفيذ العمليات الآمنة (مثل إجراء المدفوعات أو تغيير الإعدادات).

استرجاع بيانات التطبيقات التفصيلية (مثل قوائم المهام أو معاينة البريد الإلكتروني).

على سبيل المثال، يمكن لـ جيميني إضافة حدث إلى التقويم من شاشة القفل، ولكن إذا طلبت منه قراءة جدول أعمالك، فسيتطلب منك فتح الهاتف أولًا.

ومع توفر جيميني على شاشة القفل، أصبح من السهل على مستخدمي أندرويد التفاعل مع المساعد الشخصي بسرعة وكفاءة، ورغم أنه يحافظ على حدود أمان واضحة لحماية البيانات الشخصية، إلا أن هذه الميزة توفر مستوى جديدًا من الراحة والعملية.

سواء كنت بحاجة إلى ضبط تذكير سريع أو التحكم في الأجهزة الذكية، فإن وجود جيميني على بعد أمر صوتي واحد يجعل الأمور أسهل دون التضحية بالأمان.