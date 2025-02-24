شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 مميزات فى ويندوز 11 غير موجودة بإصدار 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد نظام التشغيل ويندوز 11 من شركة مايكروسوفت، محملاً بالعديد من المزايا الجديدة التي لم تكن متوفرة في نظام ويندوز 10، حيث يقدم ويندوز 11 تصميمًا جديدًا وميزات تُسهل العمل وتزيد من الإنتاجية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن تجربة أكثر سلاسة وابتكارًا، وفيما يلى نرصد أبرز مميزاته مقارنة بويندوز 10.

1. واجهة مستخدم محسّنة:

يقدم ويندوز 11 تصميمًا أنيقًا وعصريًا، حيث تمت إعادة تصميم قائمة "ابدأ" وشريط المهام لتكون في منتصف الشاشة، مما يمنح النظام مظهرًا نظيفًا وسهولة في الوصول إلى التطبيقات.

2. ميزة Snap Layouts:

توفر هذه الميزة للمستخدمين إمكانية تنظيم النوافذ المفتوحة بسهولة من خلال تحديد تخطيطات مسبقة الترتيب، مما يُسهل عملية تعدد المهام ويُعزز الإنتاجية.

3. تحسين الأداء واستهلاك الطاقة:

بفضل التحديثات الجديدة في إدارة النظام للموارد، أصبح ويندوز 11 يوفر أداءً أفضل مع تقليل استهلاك الطاقة، خاصة على أجهزة اللابتوب، مما يزيد من عمر البطارية.

4. تطبيقات أندرويد على الويندوز:

لأول مرة، يتيح ويندوز 11 تشغيل تطبيقات أندرويد مباشرة على الحاسوب من خلال متجر أمازون للتطبيقات، مما يفتح آفاقًا جديدة للمستخدمين.

5. تكامل أفضل مع الألعاب:

يحتوي ويندوز 11 على تقنيات مثل Auto HDR وDirectStorage، التي تُحسن من تجربة الألعاب من حيث الجودة والأداء، مما يجعله نظامًا مثاليًا لعشاق الألعاب.

6. تحسينات الأمان:

قدمت مايكروسوفت في ويندوز 11 مستوى أعلى من الأمان من خلال الاعتماد على تقنية TPM 2.0 ودعم Secure Boot، مما يوفر حماية إضافية للبيانات والأجهزة.

بشكل عام، يعتبر ويندوز 11 خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر حداثة وكفاءة لأنظمة التشغيل، ومع هذه الميزات الجديدة، يبدو أن مايكروسوفت تسعى لتلبية احتياجات المستخدمين وجعل تجربتهم اليومية أكثر راحة وأمانًا.