شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل ما تبيع موبايلك.. تأكد من مسح بياناتك بالشكل الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع التطور السريع في عالم الهواتف الذكية، يتجه العديد من الأشخاص إلى تغيير هواتفهم وبيع الأجهزة القديمة، ولكن قبل بيع هاتفك القديم، من الضروري التأكد من مسح جميع بياناتك الشخصية تمامًا، للحفاظ على خصوصيتك وأمان معلوماتك، وفيما يلي سنستعرض 5 خطوات مهمة لمسح بياناتك نهائيًا قبل بيع هاتفك.

إنشاء نسخة احتياطية لبياناتك:

قبل البدء في مسح البيانات، يجب حفظ نسخة احتياطية لجميع الصور والفيديوهات والملفات المهمة، ويمكنك استخدام خدمات السحابة مثل Google Drive أو iCloud، أو نقلها إلى جهاز الكمبيوتر.

تسجيل الخروج من الحسابات:

تأكد من تسجيل الخروج من جميع الحسابات المرتبطة بالهاتف، مثل حساب Google أو Apple، بالإضافة إلى التطبيقات الاجتماعية مثل فيسبوك وإنستجرام.

إلغاء ربط الأجهزة والخدمات:

إذا كان هاتفك مرتبطًا بأي أجهزة أخرى أو خدمات مثل الساعات الذكية أو الأجهزة المنزلية الذكية، يجب إلغاء الربط من إعدادات الهاتف.

إعادة ضبط المصنع:

تُعد هذه الخطوة الأهم لمسح جميع البيانات من الهاتف، ويمكنك الدخول إلى الإعدادات واختيار خيار إعادة ضبط المصنع لإعادة الهاتف إلى حالته الأصلية.

مسح البيانات من بطاقة الذاكرة (إن وُجدت):

إذا كان هاتفك يحتوي على بطاقة ذاكرة خارجية، تأكد من مسحها أو إزالتها قبل بيع الهاتف.