تكنولوجيا: إطلاق الحاسب المصغر MINISFORUM UN150P بمعالج Intel Twin Lake وسعر اقتصادي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Minisforum حاسبًا مصغرًا جديدًا بأسعار معقولة يحمل اسم UN150P. يتميز هذا الجهاز بمعالج Intel N150 الجديد من سلسلة Twin Lake.

ورغم أن هذا ليس أول حاسب صغير يتم إطلاقه بمعالج N150، حيث قدمت كل من Beelink وAcemagic أجهزة مشابهة في ديسمبر الماضي، إلا أن UN150P يبرز بتصميمه الأنيق والمضغوط، الذي يتيح وضعه بسهولة في معظم الأماكن.

يوفر UN150P تقنية تبريد مبتكرة تحمل اسمCold Wave Cooling، والتي تهدف إلى تحسين أداء معالج Intel N150 مع الحفاظ على الجهاز في حالة هدوء أثناء التشغيل.

يتميز الحاسب بمجموعة واسعة من المنافذ تشمل:

منفذي USB 3.2 Gen 1 Type-A

منفذ USB 3.2 Gen 1 Type-C

منفذي USB 3.2 Gen 2 Type-A

منفذي HDMI

منفذ Ethernet بسرعة 2.5G

فتحة لبطاقات microSD

يدعم الجهاز توصيل ثلاث شاشات في الوقت ذاته عبر منفذ USB-C وأحد منافذ HDMI. كما يدعم الاتصال اللاسلكي عبر WiFi 6 وBluetooth 5.2، مما يوفر مرونة أكبر للمستخدم.

أما من حيث المواصفات الداخلية، فإن UN150P يدعم ذاكرة عشوائية (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت من نوع DDR4 بتقنية القناة الواحدة، بالإضافة إلى دعم تخزين يصل إلى 3 تيرابايت.

يتوفر الحاسب حاليًا بتكوين واحد يضم 16 جيجابايت من الذاكرة و512 جيجابايت من التخزين بسعر 219 دولارًا عبر المتجر الرسمي.

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