تكنولوجيا: Nintendo Switch 2 يتفوق على PS5 محققًا 17 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد سنوات من الشائعات والتوقعات، أعلنت شركة نينتندو رسميًا عن جهاز Nintendo Switch 2 في 16 يناير. وقد نشرت الشركة أول فيديو ترويجي للجهاز، والذي قدّم نظرة تفصيلية على ميزاته وتصميمه. حقق هذا الفيديو نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوزت مشاهداته 17 مليون مشاهدة خلال أقل من 48 ساعة.

رغم هذا الإنجاز، لا يزال أداء فيديو الإعلان عن الجيل الأول من Nintendo Switch أفضل، إذ حقق 19.5 مليون مشاهدة خلال نفس الفترة الزمنية.

ومع ذلك، تفوق فيديو Nintendo Switch 2 على أول فيديو رسمي لجهاز PlayStation 5، الذي جمع حوالي 13.3 مليون مشاهدة فقط خلال 48 ساعة.

من الجدير بالذكر أن التفاعل مع الإعلان لم يقتصر على منصة يوتيوب فقط، بل كان أكثر وضوحًا على منصة X (تويتر سابقًا). حقق الفيديو المنشور على حساب Nintendo of America أكثر من 40 مليون مشاهدة، بينما تجاوزت مشاهدات الفيديو على الحساب الياباني 52 مليون مشاهدة.

كل هذه الأرقام تُظهر مدى الحماس والاهتمام بجهاز Nintendo Switch 2. وبينما يُشير العرض الترويجي إلى أن الجهاز سيقدم تجربة ألعاب محمولة مميزة، يبقى السعر هو العامل الحاسم بالنسبة للكثيرين.

للمقارنة، تم إطلاق الجيل الأول من Nintendo Switch بسعر 299.99 دولارًا، مما جعله خيارًا ميسور التكلفة مقارنة بأجهزة أخرى مثل ROG Ally الذي يبلغ سعره 499.99 دولارًا.

ووفقًا لتقارير حديثة، سيتم إطلاق Nintendo Switch 2 بسعر 499 دولارًا مع حزمة تتضمن لعبة Mario Kart. أما إذا تم بيع الجهاز بشكل منفرد، فمن المتوقع أن يبلغ سعره حوالي 449.99 دولارًا.

ستكشف نينتندو عن المزيد من التفاصيل في الحدث القادم Nintendo Direct، ما يجعل اللاعبين والمتابعين في انتظار الإعلان الرسمي عن تاريخ الإطلاق والمواصفات النهائية.

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