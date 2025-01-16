انت الان تتابع خبر كسبوا نصف مليار دولار في 2024.. الحظر يقترب من "تيك توك" و"يفجع" التيكتوكرز الاميركيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتشير التقارير الى ان صانعو المحتوى في تيك توك، سيكونون اكثر المتضررين، حيث كسبوا نصف مليار دولار من المستخدمين الأمريكيين في 2024.

يستخدم "تيك توك" عمليات الشراء داخل التطبيق لبيع العملات المعدنية التي تمكن المستخدمين من مكافأة المبدعين على المنصة، يمكن للمبدعين بعد ذلك تحويل هذه العملات المعدنية إلى أموال حقيقية مع منح "تيك توك" حصة، لذا عندما يقوم المستخدم بعملية شراء داخل التطبيق، فإنه يدفع في الواقع لثلاث مجموعات: صانع المحتوى وشركة "تيك توك" والمتجر.



ويعد تطبيق تيك توك، التطبيق الأعلى ربحًا في العالم، وتُظهر البيانات أن مستخدمي "تيك توك" في الولايات المتحدة اشتروا عملات معدنية بقيمة 144 مليون دولار في ديسمبر.

ومن هذا الإجمالي، تحصل Apple وGoogle على 30%، وهو ما يصل إلى حوالي 43 مليون دولار، بينما يقسم " تيك توك"، ما تبقى مع المبدعين او صانعي المحتوى، وهذا يعني أن المبدعين حصلوا على ما يقرب من 51 مليون دولار واحتفظ تيك توك بمبلغ 51 مليون دولار في ديسمبر من مستخدميه في الولايات المتحدة.

بالنظر إلى عام 2024 بأكمله، احتفظت Apple وGoogle بمبلغ 417 مليون دولار من حصيلة TikTok المقدرة بـ 1.4 مليار دولار.