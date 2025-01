شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تخطط لإطلاق ألعاب Xbox على PS5 فى عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم شركة مايكروسوفت توسيع استراتيجيتها لنشر ألعابها على منصات منافسة، بما في ذلك PlayStation 5، خلال عام 2025، وفقًا لتقارير حديثة، من المتوقع أن تشمل هذه الخطوة إطلاق عناوين بارزة مثل “Gears of War: Ultimate Edition” و”Senua’s Saga: Hellblade II” و”Age of Mythology: Retold” على PS5.

بدأت مايكروسوفت في عام 2024 بإصدار بعض ألعابها على منصات أخرى، مثل “Sea of Thieves” و”Grounded” و”Hi-Fi Rush” و”Pentiment”، في عام 2025، من المتوقع أن تستمر هذه الاستراتيجية مع إطلاق ألعاب مثل “DOOM The Dark Ages” و”Indiana Jones and the Great Circle” على PS5.

تهدف مايكروسوفت من خلال هذه الخطوة إلى زيادة إيراداتها وتعويض التكاليف المرتفعة الناتجة عن استحواذاتها الأخيرة، مثل صفقة Activision Blizzard بقيمة 69 مليار دولار، يُعتقد أن إطلاق ألعابها على منصات منافسة سيسهم في تحقيق هذا الهدف.

مع ذلك، أكد بعض المحللين أن مايكروسوفت لن تصدر جميع حصرياتها على PS5، وأن بعض العناوين ستظل حصرية لمنصات Xbox، على سبيل المثال، أشار الإعلامي Jez Corden إلى أن مايكروسوفت لن تطلق حصرياتها على PS5، باستثناء بعض الألعاب مثل “Call of Duty” و”Minecraft” التي ستظل متعددة المنصات.

تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية مايكروسوفت لتعزيز وجودها في سوق الألعاب وزيادة قاعدة جماهيرها من خلال توفير ألعابها على منصات متعددة.