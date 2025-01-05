شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد.. بيتكوين تحافظ على حاجز 97 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عكست مخططات أسعار العملات المشفرة خسائر طفيفة اليوم الأحد 5 يناير، وشهدت عملة البيتكوين انخفاضا في السعر بنسبة 0.24% في البورصات الدولية في آخر 24 ساعة، وبهذا، يتم تداول الأصل حاليًا عند 97862 دولارًا في البورصات العالمية، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض إجمالي حجم التداول على مدار 24 ساعة بنسبة 28.61 % إلى 87.69 مليار دولار، فيما عانت Ether أيضًا من الخسائر على مخططات الأسعار، وعلى البورصات الدولية، سجلت ETH خسائر في الأسعار بنسبة 0.34 % ليصل سعرها إلى 3619 دولارًا، وفقًا لما أظهره CoinMarketCap.

وأظهر مخطط أسعار العملات المشفرة الذي أعدته Gadgets 360 أن معظم العملات المشفرة تتداول في أرباح جنبًا إلى جنب مع Bitcoin وEther يوم الأحد، ومن بين هذه العملات Ripple وTether وSolana وDogecoin وCardano وTron وAvalanche.

كما سجلت Chainlink وStellar وShiba Inu وPolkadot وUniswap وLeo أرباحًا على مخططات الأسعار، وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.24 % في آخر 24 ساعة، وبذلك، وصلت قيمة القطاع إلى 3.48 تريليون دولار، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.