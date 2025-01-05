شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الصين.. Apple تزيل تطبيقات VPN من App Store فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

أجبرت الحكومة الصينية شركة Apple على إزالة تطبيقات VPN من App Store في عام 2017، والآن يتعين على الشركة أن تفعل الشيء نفسه في الهند .

حتى الآن، تمت إزالة عدد صغير من تطبيقات VPN امتثالاً لقانون مكافحة الخصوصية الذي يحظر الاستخدام مجهول الهوية، ولكن من المرجح أن يتبعها المزيد من التطبيقات.

إزالة مئات من تطبيقات VPN في الصين

حظرت الحكومة الصينية منذ فترة طويلة استخدام تطبيقات VPN، والتي يستخدمها العديد من مواطنيها لتجنب مراقبة الحكومة لأنشطتهم عبر الإنترنت.

في عام 2017، اضطرت شركة Apple إلى إزالة مئات من تطبيقات VPN من متجر التطبيقات الصيني، حيث قال الرئيس التنفيذي تيم كوك في ذلك الوقت إن الشركة اضطرت إلى الامتثال للقانون على فترات .

ومن الواضح أننا نفضل عدم إزالة التطبيقات، ولكن كما نفعل في بلدان أخرى، فإننا نلتزم بالقانون أينما نمارس أعمالنا ، ونؤمن إيمانًا راسخًا بالمشاركة في الأسواق وتحقيق الفوائد للعملاء ، ونأمل أن يتم تخفيف القيود التي نراها بمرور الوقت.

إزالة أول تطبيقات VPN فى الهند

في عام 2022، قدمت الهند قانونًا جديدًا، والذي حظر بشكل فعال الاستخدام المجهول لشبكات VPN، بالإضافة إلى حظر خدمات مثل NordVPN التي لا تحتفظ بسجلات لنشاط العملاء.

وتأخر تنفيذ هذا القرار بعد العديد من الاعتراضات، ثم تم تقديمه ولكن لم يتم فرضه ، ومع ذلك، بدأ التنفيذ الآن، حيث أفاد موقع TechCrunch أن شركة Apple بدأت في إزالة تطبيقات VPN من متجر التطبيقات الهندي.

وتفرض القواعد على مزودي شبكات VPN ومشغلي الخدمات السحابية الاحتفاظ بسجلات شاملة لعملائهم، بما في ذلك الأسماء والعناوين وعناوين IP وسجلات المعاملات، لمدة خمس سنوات.

وعلم موقع TechCrunch أن أكثر من نصف دزينة من تطبيقات VPN، بما في ذلك تطبيق 1.1.1.1 المستخدم على نطاق واسع من Cloudflare، قد تم سحبها من متجر تطبيقات Apple ومتجر Google Play في الهند بعد تدخل السلطات الحكومية.

وأصدرت وزارة الداخلية الهندية أوامر بإزالة التطبيقات، وفقًا لوثيقة راجعها موقع TechCrunch وإفصاح قدمته جوجل إلى Lumen، قاعدة بيانات جامعة هارفارد التي تتعقب طلبات الإزالة الحكومية على مستوى العالم.

يبدو أن الحكومة تعمل على تحديد التطبيقات غير الملتزمة بشكل فردي، لذا فمن المرجح أن تكون العملية طويلة وممتدة، ولكن من المرجح أن تكون النتيجة النهائية مماثلة لما حدث في الصين، حيث تم إزالة مئات التطبيقات، و لن يمتثل أي تطبيق VPN محترم لهذا القانون.