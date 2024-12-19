تكنولوجيا: تسريب مواصفات وأسعار Honor Magic 7 Lite و Magic 7 Pro في أوروبا قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لتوسيع سلسلة Magic 7 عالميًا بعد إطلاقها لأول مرة في الصين خلال أكتوبر الماضي. قبل الإعلان الرسمي، كشفت تسريبات جديدة عن الأسعار والمواصفات وخيارات الألوان الأوروبية لهاتفي Honor Magic 7 Lite وMagic 7 Pro. في الوقت نفسه، شوّقت Honor China لإصدار Porsche Design الخاص بهذه السلسلة، وأعلنت عن مؤتمر قادم حول تقنية التصوير.

ووفقًا للمعلومات التي نشرها موقع 91mobiles، سيتوفر هاتف Honor Magic 7 Lite 5G بتكوين 8 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 376.89 يورو (حوالي 33200 روبية هندية)، مع خيارات الألوان الأسود والأرجواني.

أما الإصدار المتطور Honor Magic 7 Pro 5G فسيأتي بسعة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، وسيُباع بسعر 1,225.90 يورو (حوالي 108,000 روبية هندية)، مع خيارات الألوان الأسود والرمادي.

المثير للاهتمام أن التسريبات لم تذكر طراز Honor Magic 7 العادي. ومع ذلك، تشير الفجوة الكبيرة في الأسعار بين إصداري Lite وPro إلى احتمال وجود النموذج القياسي بينهما.

وبالنظر إلى إطلاق Honor Magic 6 Pro في الهند هذا العام، يبدو من المتوقع أن تصل سلسلة Magic 7 إلى السوق الهندية أيضًا.

بالنسبة للمواصفات، من المتوقع أن يتميز هاتف Honor Magic 7 Lite بشاشة OLED بقياس 6.78 بوصة، مع دقة 2700 × 1224 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 6 Gen 1. فيما يخص الكاميرات، سيحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل ومستشعر ثانوي بدقة 5 ميجابكسل، بينما ستأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

سيدعم الجهاز بطارية ضخمة بسعة 6600 مللي أمبير وسيعمل بنظام Magic OS 8.0 المستند إلى Android 14. ومع ذلك، لن يتضمن شاحنًا في العلبة وسيزن 189 جرامًا. التحسين الرئيسي مقارنة بجهاز Magic 6 Lite هو البطارية الأكبر.

أما Honor Magic 7 Pro، فسيتضمن شاشة OLED مقاس 6.8 بوصة بدقة 2800 × 1280 بكسل، مع دعم Dolby Vision ومعدل تحديث 120 هرتز. سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite بسرعة تصل إلى 4.3 جيجاهرتز، وهي ترقية كبيرة عن Snapdragon 8 Gen 3 المستخدم في Magic 6 Pro.

سيضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية تتألف من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x. الكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 50 ميجابكسل.

ستدعم بطارية الجهاز سعة 5850 مللي أمبير الشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 80 واط. من بين الميزات الإضافية: Wi-Fi 7، وBluetooth 5.4، وشهادة IP68/IP69، وصوت DTS:X Ultra. سيعمل الجهاز بنظام Magic OS 9 المستند إلى Android 15.

بينما يوفر الإصدار Lite خيارًا ميسور التكلفة، يأتي الإصدار Pro مزودًا بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات المستخدمين الباحثين عن تجربة فاخرة ومتميزة.

المصدر