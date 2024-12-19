تكنولوجيا: قريبًا: سامسونج تكشف عن Galaxy Tab S10 FE اللوحي بجودة فاخرة وسعر مناسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لإطلاق جهاز جديد من سلسلة Galaxy Tab S10، الذي ينتمي لفئة الأجهزة المتميزة. رغم أنه ليس إصدارًا رئيسيًا بالكامل، إلا أنه من المتوقع أن يكون الخيار الأكثر اقتصادية ضمن المجموعة. حصل جهاز Galaxy Tab S10 FE مؤخرًا على شهادة رسمية، مما يشير إلى اقتراب موعد إطلاقه.

رُصد الجهاز اللوحي عبر منصة BIS الهندية (عبر MySmartPrice)، حيث ظهرت أرقام طراز البطاريات المزدوجة الخاصة به: EB-BX526ABE وEB-BX526ABY. رغم الكشف عن أرقام الطراز، لم تُفصح الشركة بعد عن التفاصيل الدقيقة، مثل سعة البطارية أو دعم الشحن السريع. يُذكر أن سامسونج أعلنت عن سلسلة Galaxy Tab S10 لأول مرة في سبتمبر الماضي.

تتألف السلسلة من طرازين رئيسيين هما Galaxy Tab S10 Ultra وGalaxy Tab S10+. من المتوقع أن يكون جهاز Galaxy Tab S10 FE هو الإصدار الثالث ضمن هذه السلسلة. يشير رمز “FE” إلى Fan Edition، وهي فئة تقدم أجهزة متميزة بأسعار معقولة. لتحقيق هذا السعر المنخفض، عادةً ما تقلل سامسونج من بعض المواصفات أو الميزات، مع الحفاظ على جودة التجربة العامة.

وبفضل شهادة BIS، يبدو أن سامسونج تخطط لإطلاق Galaxy Tab S10 FE في السوق الهندية قبل الإعلان الرسمي. في الشهر الماضي، أُدرج نفس الجهاز اللوحي على الموقع الرسمي للشركة، حيث أُعلن عن عرض خاص للمشترين في الولايات المتحدة: عام مجاني من الوصول إلى تطبيق Goodnotes عند تفعيل الجهاز قبل 31 يوليو 2025.

مع هذه التطورات، يُتوقع أن تكشف سامسونج عن Galaxy Tab S10 FE بحلول منتصف العام المقبل.

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