تكنولوجيا: تسريب: هاتف HMD Orka به كاميرا 108 ميجابكسل وكاميرا امامية 50 ميجابكسل ضمن الفئة المتوسطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف المسرب @smashx_60، الذي أثبتت صحة تسريباته السابقة حول منتجات HMD Global، عن الصور والمواصفات الأولى لهاتف “HMD Orka”. على الرغم من أن “Orka” هو مجرد اسم رمزي، تكشف الصور المرفقة عن التصميم النهائي للهاتف.

يتميز تصميم “Orka” بالبساطة مقارنة بتصميم HMD Skyline، مع أبرز ميزة وهي الظهر الملون المتاح باللون الأزرق أو الأخضر أو الأرجواني.

ووفقًا للمعلومات، يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، بينما العدسة الثانية صغيرة جدًا، مما يشير إلى أنها قد تكون مجرد مستشعر بدقة 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فتتميز بمستشعر كبير بدقة 50 ميجابكسل وعدسة f/2.0 سريعة، مما يعزز تجربة السيلفي.

كما يقال أن “Orka” سيأتي بشاشة IPS قياس 6.78 بوصة بدقة 1080 بكسل + ومعدل تحديث 120 هرتز. ووفقًا للمسرب، سيعمل الهاتف بمعالج ARM غير محدد من كوالكوم مع مودم 5G مدمج وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت. ستكون البطارية قابلة للشحن عبر USB-C بسرعة تصل إلى 33 واط.

لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل إضافية بشأن ميزات الهاتف الأخرى أو سعره أو تاريخ إطلاقه، لكن من المتوقع أن يكون “Orka” هاتفًا متوسط المدى وبأسعار معقولة.

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