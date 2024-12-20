شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Threads يتتبع الميمز بميزة جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يعمل تطبيق Threads على طرح ميزة جديدة بعد تحقيق إنجاز ضخم مؤخرًا مع وصول المنصة إلى 300 مليون مستخدم، وتتركز هذه الميزة على معالجة الميمز "الكومكس" المسروقة وتقديم إعادة المشاركة.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يستعد تطبيق Meta لطرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إعادة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو على حسابهم، مع إعطاء الفضل للمبدع الأصلي ولكن دون تضمين المنشور الأصلي نفسه.

عندما تصبح الميزة متاحة، سيضغط المستخدمون مطولاً على صورة أو مقطع فيديو من موجزهم (أو عن طريق الضغط على أيقونة إعادة النشر) واختيار "استخدام الوسائط".

سيسمح لهم هذا بإنشاء منشور جديد مع إرفاق الصورة أو المقطع، بينما ستظهر علامة مائية من الملصق الأصلي في الزاوية اليسرى العليا.

ستجعل هذه الميزة من السهل على الأشخاص مشاركة أعمال الآخرين مع إعطاء الفضل للمبدع الأصلي، ومع ذلك، فإن بعض المبدعين غير سعداء بنهج Meta، كما يتضح من ردود الفعل على تحديث Threads الأخير.

ومع ذلك، أشارت Meta إلى أنه يمكن للمبدعين إيقاف تشغيل إعادة استخدام الوسائط في إعدادات التطبيق، لذا إذا كنت لا تريد مشاركة منشوراتك بهذه الطريقة، فيمكنك حظرها.

كما سيسمح Threads للمستخدمين قريبًا بجدولة المنشورات مسبقًا، ولا ينتهى دفع التطبيق لتلبية احتياجات العلامات التجارية والمبدعين عند هذا الحد، فهو يختبر أيضًا تحليلات جديدة للمنشورات الفردية.