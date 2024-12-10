تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات سعة البطارية في هاتف Galaxy XCover8 Pro المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتميز سلسلة Galaxy XCover بتصميم يدعم إزالة البطارية، ومن جديد تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدارها الجديد Galaxy XCover8 Pro، الذي رصد في تسريبات أوضحت سعة البطارية في هذا الإصدار.

قدمت سامسونج هاتفGalaxy XCover7 الحالي بتصميم يدعم إزالة البطارية، ولقد رصد إصدار الشركة الجديد Galaxy XCover8 Pro في تسريبات نشرت اليوم كشفت عن تفاصيل البطارية في هذا الإصدار، حيث سجلت البطارية بنموذج رقم “EB-BG766GBY” وسعة 4265 mAh أو التي ستقدم للأسواق بسعة 4350 mAh أو 16.88Wh.

ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل أن يأتي Galaxy XCover8 Pro بترقية في البطارية مقارنة Galaxy XCover7 الذي تميز بسعة بطارية 4050 mAh أو 15.59Wh، ومن المقرر أن يتم إنتاج البطارية عبر “Amperex Technology Limited (ATL)”.

من جانب أخر كانت سامسونج قد أطلقت إصدارها السابق من هواتف XCover Pro في 2022، حيث تميز هذا الإصدار بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة، وكاميرة بزوايا فائقة الإتساع، مع كاميرة سيلفي محسنة، ومستشعر للبصمة، ومن المتوقع أن يأتي هاتف XCover8 Pro بنفس المواصفات مع بعض الترقيات أيضاً.

يذكر أن التسريبات لم تكشف عن موعد إطلاق هاتف XCover8 Pro للأسواق، إلا أن إصدار الشركة السابق XCover6 Pro قدم للأسواق في شهر يونيو من عام 2022، بينما انطلق XCover7 في شهر يناير من عام 2024، ومن المتوقع أن يقدم هاتف XCover8 Pro للأسواق في النصف الأول من 2025.

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