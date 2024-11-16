تكنولوجيا: تسريب مواصفات وسعر Vivo Y300 5G قبل إطلاقه في 21 نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Vivo رسميًا عن إطلاق هاتف Vivo Y300 5G في الهند يوم 21 نوفمبر. ورغم الكشف عن التصميم الخلفي للهاتف وخيارات ألوانه، لم تعلن الشركة عن تفاصيل مواصفاته حتى الآن. إلا أن تقريرًا جديدًا من موقع 91mobiles الهندي كشف المواصفات الكاملة للهاتف وسعره المتوقع قبل أسبوع من الإطلاق.

يأتي Vivo Y300 5G خلفًا لهاتف Vivo Y200 5G، الذي ظهر في مايو 2024 بمعالج Snapdragon 4 Gen 1.

ووفقًا للتقرير، يتميز Y300 بتحسينات كبيرة تشمل معالج Snapdragon 4 Gen 2، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 80 واط.

فيما يخص الكاميرات، يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ونظام كاميرا خلفية مزدوجة Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل مع دعم تأثيرات البوكيه. كما أضيفت ميزة فلاش LED AI Aura Light Ring بسطوع ثلاثي المستويات، مع تعديلات على اللون والدفء. وسيتضمن الهاتف ميزات ذكاء اصطناعي متقدمة لم تُكشف تفاصيلها بالكامل بعد.

يُرضي الهاتف عشاق الصوت بفضل مكبرات صوت مزدوجة لإخراج ستيريو. أما الشاشة، فهي AMOLED بحجم 6.7 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 1200 نتس، مع مستشعر بصمة مدمج.

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