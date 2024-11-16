إعصار قوي جديد ضرب الفيليبين هو السادس في خلال شهر

وصل الإعصار القوي مان-يي الذي تشتد حدته على الفيليبين إلى اليابسة في الأرخبيل، مما أدى إلى ارتفاع الأمواج إلى 14 مترا، وفقًا لخدمات الأرصاد الجوية.
واشارت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الى أن "أكثر من 650 ألف شخص فروا من منازلهم مع اقتراب الإعصار الذي بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 195 كيلومترا في الساعة في بلدة كاتاندوانيس في المساء".
وما زالت البلاد تحت تأثير عدة عواصف وأعاصير ضربتها خلال شهر وتسببت بتشريد الآلاف من سكانها وقضت على محاصيلهم ومواشيهم.
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