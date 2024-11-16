شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 19 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على غزة وخان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 19 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، استهدف مدرسة تؤوي نازحين وصالون حلاقة ومنزلًا في مدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد عشرة فلسطينيين وإصابة 20 بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطىء غرب مدينة غزة.

وأشارت إلى وجود العديد من المفقودين تحت الأنقاض، كما استشهد خمسة فلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال لصالون حلاقة بحي الدرج شرق مدينة غزة.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة قيزان النجار بمدينة خان يونس، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة من فجر اليوم إلى 38 شهيدًا وعشرات المصابين، بينهم أطفال ونساء.