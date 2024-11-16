كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ان "هناك رغبة أوروبية ببدء المفاوضات النووية ويمكن أن ننخرط فيها ومستعدون لأي سيناريو"، مشيرا الى ان "إذا أصدر مجلس وكالة الطاقة الذرية قرارا ضدنا فسنتخذ إجراءات مضادة تشمل برنامجنا النووي".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيراني: هناك رغبة أوروبية ببدء المفاوضات النووية ويمكن أن ننخرط فيها ومستعدون لأي سيناريو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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