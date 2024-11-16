"النشرة": غارات إسرائيلية على صور والريحان والخيام ويحمر الشقيف جنوبًا وزلايا ولبايا بقاعًا

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات استهدفت حي الثكنة في المساكن الشّعبيّة في صور، بين دير قانون النهر والحلوسية، بلدة الريحان في قضاء جزين، أطراف بلدة عربصاليم، مدينة الخيام؛ ومنازل في حي العين في يحمر الشقيف".

بدوره، أشار مراسل "النشرة" في البقاع، إلى أنّ "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلًا في بلدة زلايا في البقاع الغربي، ما أدّى إلى تدميره، من دون وقوع إصابات. وبالتّزامن، استهدف الطّيران الحربي أطراف بلدة لبايا في البقاع الغربي، ولم يسجّل إصابات أيضًا".