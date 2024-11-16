أعلنت قيادة الجيش اللبناني- مديريّة التّوجيه، أنّ "بتاريخ 16/11/2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دوريّة من مديرية المخابرات، منازل مطلوبين في منطقة التبانة- طرابلس، وأوقفت المواطن (م. س.) المطلوب لإقدامه على إشهار سلاح حربي باتجاه دوريّة للجيش بتاريخ 5/11/2024"، موضحةً أنّه "حصل تبادل لإطلاق النّار أثناء عمليّة الدّهم، نتج عنه إصابة طفيفة لأحد المواطنين".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "دوريّة من مديريّة المخابرات أوقفت أيضًا في منطقة البداوي- طرابلس، المواطن (ع. ح.) المطلوب لإطلاقه النّار، وضبطت في حوزته كميّةً من المخدرات والأسلحة والذّخائر الحربيّة"، لافتةً إلى أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف مواطنَين في التبانة والبداوي بطرابلس وضبط كمية من المخدرات والأسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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