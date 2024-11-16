الجيش: توقيف مواطنَين في التبانة والبداوي بطرابلس وضبط كمية من المخدرات والأسلحة

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، أنّ "بتاريخ 16/11/2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دوريّة من مديرية المخابرات، منازل مطلوبين في منطقة التبانة- طرابلس، وأوقفت المواطن (م. س.) المطلوب لإقدامه على إشهار سلاح حربي باتجاه دوريّة للجيش بتاريخ 5/11/2024"، موضحةً أنّه "حصل تبادل لإطلاق النّار أثناء عمليّة الدّهم، نتج عنه إصابة طفيفة لأحد المواطنين".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "دوريّة من مديريّة المخابرات أوقفت أيضًا في منطقة البداوي- طرابلس، المواطن (ع. ح.) المطلوب لإطلاقه النّار، وضبطت في حوزته كميّةً من المخدرات والأسلحة والذّخائر الحربيّة"، لافتةً إلى أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".