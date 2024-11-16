شكرا لقرائتكم خبر عن "كوب 29".. ناشطون يطالبون بزيادة التمويل لمكافحة تغير المناخ والان نبدء بالتفاصيل

مواجهة تغير المناخ

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الدمام - شريف احمد - شكل مئات الناشطين سلسلة بشرية خارج إحدى القاعات الرئيسية التي تستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29)، في ما يعد تقليديا أكبر يوم احتجاج لهم خلال المحادثات التي تستمر لمدة أسبوعين.وشهدت عاصمة أذربيجان، باكو، تلك المظاهرة، وتكررت في مواقع حول العالم في "يوم العمل العالمي" من أجل تحقيق العدالة المناخية، الذي أصبح حدثًا سنويًا.ورفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى تخصيص المزيد من الأموال لتمويل مواجهة تغير المناخ، وهو ما يشمل الأموال المخصصة للتحول إلى الطاقة النظيفة والتكيف مع تغير المناخ.ويأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه المفاوضون في القمة التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع، ولكن التقدم كان بطيئًا، ويقول المراقبون إن اتجاه أي اتفاق ما زال غير واضح.