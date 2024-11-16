افادت هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء المتقاعد يتسحاق بريك: "اننا نتعرض يوميا لمئات الصواريخ من لبنان وهذه الحرب تدمرنا"، مشيرة الى ان "الجيش في حالة استنزاف والجنود باتوا يرفضون الخدمة العسكرية".
ولفت الى ان "قواتنا دخلت برا بعمق 3 كيلومترات بجنوب لبنان لكنها غير مؤهلة للتقدم أكثر"، مؤكدا اننا "نتعرض يوميا لمئات الصواريخ من لبنان وهذه الحرب تدمرنا".
واكد ان "الجيش لم يهزم حماس حتى اللحظة"، مشيرا الى اننا "ضربنا حزب الله بقوة لكننا ما زلنا بعيدين عن القضاء عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء المتقاعد يتسحاق بريك: نتعرض يوميا لمئات الصواريخ من لبنان وهذه الحرب تدمرنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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