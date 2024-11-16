هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء المتقاعد يتسحاق بريك: نتعرض يوميا لمئات الصواريخ من لبنان وهذه الحرب تدمرنا

افادت هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء المتقاعد يتسحاق بريك: "اننا نتعرض يوميا لمئات الصواريخ من لبنان وهذه الحرب تدمرنا"، مشيرة الى ان "الجيش في حالة استنزاف والجنود باتوا يرفضون الخدمة العسكرية".

ولفت الى ان "قواتنا دخلت برا بعمق 3 كيلومترات بجنوب لبنان لكنها غير مؤهلة للتقدم أكثر"، مؤكدا اننا "نتعرض يوميا لمئات الصواريخ من لبنان وهذه الحرب تدمرنا".

واكد ان "الجيش لم يهزم حماس حتى اللحظة"، مشيرا الى اننا "ضربنا حزب الله بقوة لكننا ما زلنا بعيدين عن القضاء عليه".