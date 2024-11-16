"حزب الله": استهدفنا تجمعَين لجيش العدو بمستوطنة كفر جلعادي وعند أطراف بلدة مركبا

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 08:30 من مساء اليوم السّبت، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كفر جلعادي؛ بصلية صاروخيّة".

ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 08:30 من مساء اليوم أيضًا، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشّرقيّة لبلدة مركبا، للمرّة الثّالثة، بصلية صاروخيّة".