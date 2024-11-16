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اليابان تعد بحزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

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د ب أ - كييف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، تعهد اليابان بتقديم حزمة مساعدات جديدة لبلاده لدعمها في الدفاع ضد الغزو الروسي.
جاء هذا الإعلان بعد اجتماع زيلينسكي مع وزير الخارجية الياباني تاكشي إيويا في كييف، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل حول حجم أو محتوى المساعدات.

مساعدات اليابان لأوكرانيا

وقال زيلينسكي، إن اليابان قد دعمت أوكرانيا بالفعل بمساعدات تقدر قيمتها بـ 12 مليار دولار.
وأضاف: "اليابان هي قائد حقيقي في آسيا في الدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد، وببساطة، عن حياة الإنسان".

مساعدة كوريا الشمالية لروسيا

وأوضح الرئيس الأوكراني، أنه تحدث مع "إيويا" عن المساعدة التي تتلقاها روسيا من كوريا الشمالية.
وكانت الحكومة في بيونج يانج دفعت بأكثر من 10 آلاف جندي لدعم القوات الروسية في حرب أوكرانيا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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