بالونات حرارية فوق الزرارية وغارات على كفررمان وحبوش وزبقين وأطراف زوطر وصور

نفّذ الطّيران الإسرائيلي غارةً وهميّةً على بلدة الزرارية، مُلقيًا بالونات حراريّة.
في السّياق، أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض في أجواء صيدا".
بدوره، ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "غارات إسرائيليّة استهدفت بلدة كفررمان، المنطقة الواقعة بين زوطر الشّرقيّة وزوطر الغربيّة، بلدة حبوش- حي السهل، بلدة الخرايب، عريض مرجعيون، محيط بلدة زبقين وأطراف مدينة صور".
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