شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا توقف تسليم الغاز الطبيعي إلى النمسا بشكل مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الطاقة الروسية جاز بروم، توقف تسليم الغاز الطبيعي إلى النمسا، اليوم السبت بشكل مفاجئ.

جاء هذا في أعقاب نزاع قانوني بشأن انقطاع الإمدادات، بحسب المتحدثة باسم شركة الطاقة النمساوية (أو.إم.في) سيلفيا شين التي أكدت أيضا وقف الإمدادات. توقف تسليم الغاز الروسي إلى النمسا في المقابل أوضح المستشار النمساوي، كارل نيهامر، أن البلاد اتخذت الاحتياطات، معلقًا: "لن يشعر أحد بالبرد في الشتاء".

وأعلنت شركة جازبروم، التي تسيطر عليها الدولة وقف الإمدادات، اليوم السبت، الساعة السادسة صباحًا (0500 بتوقيت جرينتش)، مع إشعار قبل ما يزيد قليلًا عن 12 ساعة.

