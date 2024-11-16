وزير خارجية إيران: ننفي حدوث لقاء بين إيلون ماسك ومندوب إيران بالأمم المتحدة والخبر من صناعة الإعلام الأميركي

نفى وزير خارجية إيران، "حدوث لقاء بين الملياردير إيلون ماسك ومندوب إيران بالأمم المتحدة والخبر من صناعة الإعلام الأميركي".

ويأتي ذلك بعد أن أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق نقلا عن مسؤولين إيرانيين، بأن "إيلون ماسك التقى سفير إيران بالأمم المتحدة لبحث نزع فتيل التوتر مع الولايات المتحدة الأميركية".

وقال المسؤولون إن "لقاء إيلون ماسك وسفير إيران بالأمم المتحدة دام أكثر من ساعة وعقد بمكان سري".

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول إيراني، قوله إن "ماسك هو الذي طلب الاجتماع مع سفير إيران بالأمم المتحدة والسفير اختار المكان".

ويشار إلى أن ماسك دعم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في حملته الرئاسية في الانتخابات ورشحه ترامب لتولي وزارة الكفاءة الحكومية.