الامارات | الشارقة يهزم الشباب البحريني في "يد أبطال آسيا".. ويتأهل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الشارقة لكرة اليد انتصاره الأول في البطولة الآسيوية الـ 27 للأندية الأبطال، بفوزه على الشباب البحريني بنتيجة (35-31)، اليوم السبت، ضمن منافسات المجموعة الأولى، في ختام دوري مجموعات البطولة المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، وتمتد حتى 23 نوفمبر الجاري.

وخطف الشارقة المركز الثالث من الشباب البحريني وتأهلا معاً للدور ربع النهائي برفقة فريقي الكويت الكويتي والريان القطري صاحبي المركزين الأول والثاني في المجموعة التي اقتصرت على اربع اندية، مقارنة بالمجموعة الثانية التي ضمت خمس اندية هي، الخليج السعودي، والدحيل القطري، ومس كرمان الإيراني، وسداب العماني، وكاظمة الكويتي.

وكانت أفضلية الشارقة واضحة على مجريات لقاء الشباب البحريني، بعد ان تمكن من إنهاء الشوط الأول لصالحهم بفارق الهدف الوحيد وبنتيجة (17-16)، ومن ثم توسيع الفارق خلال مجريات الشوط الثاني وحسم المباراة بواقع (35-31).

وينتظر فريق الشارقة في الدور ربع النهائي مواجهة صعبة تجمعه أمام الخاسر من لقاء قمة المجموعة الثانية الذي جمع في ساعة متأخرة من مساء اليوم فريقي الدحيل القطري والخليج السعودي، خصوصاً أن نظام البطولة قضى بأن يلتقي في ربع النهائي متصدري المجموعتين مع نهاية دوري المجموعات مع صاحبي المركز الرابع للمجموعة الأخرى، والوصيفين مع ثالث المجموعة التالية.