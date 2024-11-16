باسم سمرة لـ يسري نصر الله: أنا محظوظ جداً لأنني اشتغلت معك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2024 10:20 مساءً - حرص الفنان باسم سمرة، على حضور الندوة الخاصة بالمخرج يسري نصر الله، والتي عقدت على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ45. باسم سمرة يوجه الشكر لإدارةمهرجان القاهرة السينمائي وقال باسم سمرة، إنه يعتبر نفسه شخصاً محظوظاً للغاية لكونه تعاون مع المخرج يسري نصر الله في أكثر من عمل فني، موجهاً رسالة شكر لإدارة مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، على إقامة هذه الندوة ولتكريمهم أيضاً للمخرج يسري نصر الله بجائزة الهرم الذهبي الفخرية لإنجاز العام.

مضيفاً: "محظوظ جداً أني اشتغلت معاك".

وساهمت أفلام يسري نصر الله المعروف بروايته الجريئة ورؤيته السينمائية الفريدة، بشكلٍ مؤثر في تشكيل تاريخ السينما المصرية والعربية.



يمكنك قراءة: يسري نصر الله.. عاشق السينما المُتمرد باسم سمرة يواصل التحضير لـ"العتاولة2" على جانب آخر يواصل الفنان باسم سمرة، التحضير للجزء الثاني من مسلسل العتاولة2، استعداداً لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025؛ إذ حقق الجزء الأول من العمل نجاحاً جماهيرياً، ودارت قصته حول الشقيقين «نصار»، و«خضر»، مجرمان محترفان وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر «حنة» فتغير حياة نصار، ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، لكن ينشأ صراع دموي بين الشقيقين ويملأ الانتقام قلبهما، مما يتسبب في دمار كل العائلة، والزج بأحدهما في السجن.



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