حسن الرداد يتذكر أفراداً من عائلته في يوم ميلادهم... فما القصة؟‏

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2024 11:55 مساءً - قام الفنان حسن الرداد بنشر مجموعة من الصور عبر خاصية الستوري لحسابه الخاص بـ"إنستغرام" مسترجعاً ذكرياته مع والده نبيل الرداد الذي وافق أمس 15 نوفمبر يوم ميلاده مطالباً محبيه وجمهوره بالدعاء له، وفي صورة أخرى استرجع ذكرياته مع خاله وابنة خاله ‏حيث وافق أمس أيضاً 15 نوفمبر يوم ميلادها، وذكر أنها وخاله وزوجة خاله رحلوا في حادث مأساوي.‏

رسالة حسن الرداد لوالده

وجه حسن الرداد من خلال إحدى الصور رسالة خاصة موجهة لوالده الراحل توضح مدى تأثره به وامتنانه له، وتأثره برحيله مطالباً محبيه بالدعاء له، وجاءت كلماته كالتالي: "عيد ميلاد أبى السيد/ نبيل الرداد ، 15 نوفمبر، كل سنة و أنت طيب يا حبيبي يا ابويا يا ‏مثلي ‏الأعلى، يا من علمتني عزة النفس و احترام الذات و علمتني معنى الرجولة ، وحشتني جدا جدا يا بابا ‏.. ووحشني أشوفك مجتمع ‏مع ‏كل الناس في مكتبك العريق إللى كان علامة من علامات دمياط، إن شاء الله تكون خدماتك لكل الناس إللى كانت بتلجأ لك في ‏ميزان ‏حسناتك و كل الخير إللى كنت بتعمله و ربنا يجمعنا في الجنة إن شاء الله.. أرجو الدعاء لوالدى السيد/ نبيل الرداد" .‏

رسالة حسن الرداد لوالده- الصورة عبر خاصية الستوري لحسابه الخاص بإنستغرام



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كلمات حسن الرداد عن ابنة خاله

كما كشفت إحدى الصور أيضاً عن صورة ابنة خاله وهي في سن صغيرة، وجاء من خلال كلماته وصف حنينه لها هي وخاله كاشفاً عن ‏سبب وفاتهم إثر سقوط عقار، وجاءت كلماته كالتالي: "دنيا الرداد.. بنت خالي أجمل طفلة شفتها في حياتي، كانت جميلة الشكل و ‏جميلة القلب و ‏الأخلاق، اليوم 15 نوفمبر ذكرى ميلادها، لقد توفت هي وخالي و والدتها سويا في حادث مأساوي إثر سقوط العمارة و ‏هم في داخلها، ‏توفت وهي في ثانوية عامه و كانت من المتفوقات في الدراسة و من الأوائل دائما، الله يرحمك يا‏ حبيبيتي و يرحم خالو ‏عبده و يرحم ‏سارة و يجمعنا معكم في الجنة إن شاء الله".

كلمات حسن الرداد عن ابنة خاله- الصورة عبر خاصية الستوري لحسابه الخاص بإنستغرام

حسن الرداد: إيمي تحتاج إلى الراحة

يُذكر أن إيمي سمير غانم قد تعرّضت مؤخراً لوعكة صحية بسبب إصابتها بحساسية شديدة في الصدر، وخضعت لجلسات الأكسجين.‏

وأكد زوجها الفنان حسن الرداد حينها أن حالتها الصحية تحتاج للكثير من الراحة والمواظبة على العلاج.‏



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