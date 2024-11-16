حنان مطاوع متهمة في جريمة قتل خلال 3 مسلسلات على التوالي.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2024 10:20 مساءً - تواصل الفنانة حنان مطاوع تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "صفحة بيضا" المكوّن من 30 حلقةً والمقرر عرضه على الشاشات قبل نهاية العام، ليكون ضمن أعمال الشتاء، حيث انتهت حنان من تصوير نصف أحداث العمل الذي تخوض به منافسات موسم الأوف سيزون للعام الثاني على التوالي بعدما قدمت "صوت وصورة" في أكتوبر من 2023.

حنان مطاوع متهمة في جريمة قتل في "صفحة بيضا"

وتظهر حنان مطاوع خلال أحداث مسلسل "صحفة بيضا" بشخصية دكتورة جامعية تدعى "ضي" يتم اتهامها في جريمة قتل، وتقرر الهروب لاعتقادها أنها ارتكبت الجريمة بالفعل، وخلال رحلتها في الهروب تقابل أشخاصاً يساعدونها وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي، ويبدو أن حنان مطاوع أحبت تقديم الشخصيات التي تظهر فيها متهمة بالقتل ظلماً خلال أعمالها الفنية الأخيرة.

مسلسل "صفحة بيضا" من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن، ويُشارك في بطولته إلى جانب حنان مطاوع كل من: سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، ميمي جمال، تيسير عبد العزيز.

https://www.instagram.com/p/DB_QO1Os6F4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DB_QO1Os6F4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DB_QO1Os6F4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



يمكنكِ قراءة.. مها نصار وحنان مطاوع في كواليس مسلسل صفحة بيضا

متهمة في جريمة قتل مرة أخرى في "حياة أو موت"

وفى نفس السياق تعمل حنان مطاوع على تصوير مسلسل جديد بعنوان "حياة أو موت" مكوّن من 10 حلقات، للعرض على إحدى المنصات الرقمية قريباً، ويُعد العمل الثالث الذي تظهر فيه حنان متهمة في جريمة قتل لم ترتكبها، حيث تجسد شخصية دكتورة تُدعى حياة أبو راضي، ويتم اتهامها بجريمة قتل، ومع تتابع الأحداث، يتم الكشف عن مرتكب الجريمة، وتورطها في القضية.

مسلسل "حياة أو موت" يُشارك في بطولته رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج هاني حمدي.



اقرئي أيضاً.. تعرفوا إلى البطولة النسائية في موسم دراما رمضان 2025



وبهذا تكون حنان مطاوع جسدت شخصية المتهمة في جريمة قتل للمسلسل الثالث على التوالي، بعدما لعبت دوراً مشابهاً إلى حد كبير في مسلسل "صوت وصورة" الذي تم عرضه في شهر أكتوبر من العام الماضي، بعدما ظهرت بشخصية رضوى التي يتم اتهامها في جريمة قتل الطبيب الذي كانت تعمل عنده، وكانت تعتقد أنها قتلته بالفعل ويتم القبض عليها وفي نهاية الأحداث يتم القبض على القاتل الحقيقي.



وانتهت حنان مطاوع، مؤخراً، من تصوير فيلم "هابي بيرث داي"، الذي تُشارك في بطولته إلى جانب: نيللي كريم، شريف سلامة، حنان يوسف، والطفلة ضحى. والفيلم من تأليف سارة جوهر ومحمد دياب، وإخراج سارة جوهر، وتعود حنان مطاوع بالفيلم إلى السينما بعد غياب 4 سنوات؛ حيث كان آخر أفلامها "قابل للكسر"، والذي عُرض في أكثر من مهرجان سينمائي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديو غراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".