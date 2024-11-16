السينما الأردنية ضيف شرف الدورة 35 لمهرجان أيام قرطاج

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2024 10:20 مساءً - تشارك السينما الأردنية في الدورة الـ 35 من مهرجان "أيام قرطاج السينمائية" التي ستنطلق من 14 إلى 21 ديسمبر المقبل.

وأعلنت الهيئة المنظمة للمهرجان في بيان اليوم السبت أن السينما الأردنية ستكون ضيف شرف الدورة، معربة عن سرورها لاستضافة السينما الأردنية ضمن قسم "سينما تحت المجهر"، بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

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وسيتم عرض 6 أفلام أردنية روائية طويلة، وفيلم وثائقي طويل، بالإضافة إلى 5 أفلام روائية قصيرة.

الأفلام الروائية التي ستُعرض تشمل: "إن شاء الله ولد" من إخراج أمجد الرشيد (2023)، و"ذيب" من إخراج ناجي أبو نوار (2014)، و"بنات عبد الرحمن" من إخراج زيد أبو حمدان (2021)، و"الحارة" من إخراج باسل غندور (2020)، و"فرحة" من إخراج دارين سلام (2021)، و"إن شاء الله استفدت" من إخراج محمود المساد (2016).

أما الفيلم الوثائقي الأردني الطويل الذي سيشارك في المهرجان فهو "حلوة يا أرضي" من إخراج سارين هيراباديان (2023).

وفيما يخص الأفلام الروائية القصيرة، ستعرض الأفلام: "وذكرنا وأنثانا" من إخراج أحمد اليسير (2023)، و"الحرش" من إخراج فراس الطيبة (2023)، و"سكون" من إخراج دينا ناصر (2023)، و"البحر الأحمر يبكي" من إخراج فارس الرجوب (2023)، و"ترويدة" من إخراج موني أبو سمرا (2023).

56 فيلماً عربياً وأفريقياً في المسابقة الرسمية

وأعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات الدورة الـ35 من "أيام قرطاج السينمائية"، عن قائمة الأفلام التي ستشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، وضمت قائمة المشاركين 56 فيلماً عربياً وأفريقياً، من بينها 15 فيلماً ستنافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

ويبرز من بين هذه الأعمال "فرانتز فانون" للمخرج الجزائري عبد النور زحزاح، و"الذراري الحمر" للمخرج التونسي لطفي عاشور، و"سلمى" للمخرج السوري جود سعيد، و"أرزة" للمخرجة اللبنانية ميرا شعيب، و"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج المصري خالد منصور، و"إلى عالم مجهول" للمخرج الفلسطيني مهدي فليفل.

ويتنافس 13 فيلماً على جائزة مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، منها "الفيلم عمل فدائي" للمخرج الفلسطيني كمال جعفري، و"عاد مارون إلى بيروت " للمخرجة اللبنانية فيروز سرحال، و"شهيلي" للمخرج التونسي الحبيب العايب، و"جنين جنين" للمخرج الفلسطيني محمد بكري، و"رفعت عيني للسماء" للمخرجين المصريين ندى رياض وأيمن الأمير، و"ارتداد" للمخرج الموريتاني انتاغريست الأنصاري.

أما في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، فيشارك 17 عملاً من الجزائر والكاميرون ومصر والمغرب وتونس وفلسطين والسنغال والسودان والمملكة العربية السعودية وموريتانيا والأردن وجزر القمر.

كما يشارك 11 عملاً في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة من اليمن ونيجيريا وسورية وفلسطين والأردن وتونس وبوركينا فاسو والسعودية وكينيا والسودان.

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