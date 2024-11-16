الامارات | في سن الـ58.. خسارة تايسون أمام صانع المحتوى بول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت العودة المثيرة للجدل للملاكم الأميركي مايك تايسون بخسارته أمام صانع المحتوى على موقع يوتيوب جايك بول، بإجماع الحكام في تكساس.

وأخفق تايسون (58 عاما) بتسديد اللكمات الهامة خلال نزال من ثماني جولات، حسمه بول بفارق كبير بالنقاط (80-72، 79-73، 79-73).

واستخدم بول (27 عاما) سرعته وتحركاته للهيمنة على تايسون المتقدم في السن، ووضع بطل العالم السابق في الوزن الثقيل في مأزق عندما وجه له سلسلة من اللكمات في الجولة الثالثة.

بيد أن المقاتل الشاب أخفق في توجيه ضربة قاضية وعد بها الخميس خلال عملية قياس الأوزان المتوترة، عندما صفعه تايسون على وجهه.

ولم ينجح تايسون سوى بتسديد لكمات قليلة أزعجت بول، أمام سبعين ألف متفرج في قاعة "أي تي أند تي" وملايين المتفرجين حول العالم.

وأظهرت الاحصائيات أن تايسون نجح في إصابة خمصه بـ18 لكمة من 97 محاولة، مقابل 78 لبول من 278 محاولة.

ومع اقتراب النزال من لحظاته الأخيرة، انحنى بول احتراما لتايسون قبل أن يرن الجرس معلنا نهاية النزال.